Расширенная версия альбома от PORCUPINE TREE



Расширенная версия альбома “Deadwing” от PORCUPINE TREE будет выпущена третьего марта.



Трек-лист:



CD1 Deadwing CD (2018 remaster)

1 Deadwing (09:46)

2 Shallow (04:17)

3 Lazarus (04:19)

4 Halo (04:39)

5 Arriving Somewhere But Not Here (12:02)

6 Mellotron Scratch (06:57)

7 Open Car (03:44)

8 Start Of Something Beautiful (07:43)

9 Glass Arm Shattering (06:08)



CD2 B-Sides

1 Revenant (03:05)

2 So Called Friend (04:49)

3 Shesmovedon (04:55)

4 Mother And Child Divided (05:00)

5 Half Light (06:38)



CD3 Demos

1 Arriving Somewhere But Not Here (demo) (13:03)

2 Godfearing (demo) (04:57)

3 Lazarus (demo) (04:10)

4 Open Car (demo) (05:08)

5 Vapour Trails (demo) (03:53)

6 Shallow (demo) (04:15)

7 Deadwing (demo) (10:35)

8 Mother And Child Divided (demo) (05:02)

9 Instrumental Demo 1 (05:19)

10 Halo (demo) (04:50)

11 Instrumental Demo 2 (05:23)

12 So Called Friend (demo) (05:01)

13 Glass Arm Jam (04:19)



Blu-ray Documentary Film, Rockpalast Broadcast & Extras

1 Never Stop the Car on a Drive in the Dark (Deadwing documentary (54:20)

2 Lazarus (promo video) (04:19)

3 Deadwing (remastered album 96/24 LPCM stereo) (59:37)

4 Deadwing B-sides (96/24 LPCM stereo) (25:25)

5 Deadwing 5.1 surround sound mix (by Elliot Scheiner and SW) (59:37)

6 Intro (Rockpalast WDR TV broadcast) (00:35)

7 Blackest Eyes (Rockpalast WDR TV broadcast) (04:33)

8 Lazarus (Rockpalast WDR TV broadcast) (03:58)

9 Futile (Rockpalast WDR TV broadcast) (02:31)

10 Interview (Rockpalast WDR TV broadcast) (06:02)

11 Mother And Child Divided (Rockpalast WDR TV broadcast) (04:50)

12 So Called Friend (Rockpalast WDR TV broadcast) (05:00)

13 Arriving Somewhere But Not Here (Rockpalast WDR TV broadcast (12:24)

14 Sound Of Muzak (Rockpalast WDR TV broadcast) (05:06)

15 Interview 2 (Rockpalast WDR TV broadcast) (01:20)

16 Start Of Something Beautiful (Rockpalast WDR TV broadcast) (07:24)

17 Halo (Rockpalast WDR TV broadcast) (05:03)

18 Interview 3 (Rockpalast WDR TV broadcast) (03:35)

19 Radioactive Toy (Rockpalast WDR TV broadcast) (06:05)

20 Trains (Rockpalast WDR TV broadcast)





