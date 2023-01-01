сегодня



STEVEN WILSON — о будущем PORCUPINE TREE



В рамках пресс-конференции на Hellfest у STEVEN'a WILSON'a спросили, какое будущее у PORCUPINE TREE после всех намеченных выступлений, на что он ответил:



«Простой ответ — мы не знаем. И это отражено в названии альбома ["Closure / Continuation"], который мы записали в прошлом году. Это идея закрытия-продолжения. Мы оставляем свои варианты открытыми».



Мы никогда официально не говорили, что группа прекратила существование в 2010 году, мы просто ушли и занялись другими делами. Лично я никогда не видел необходимости в таком драматическом жесте: "Всё кончено".



Так что мы оставляем дверь открытой. Мне лично очень хочется думать, что мы снова будем записываться. Будем ли мы снова гастролировать, я не знаю, потому что мы все уже немного староваты для этого — по крайней мере, мне так кажется».



Клавишник Richard Barbieri добавил:



«Это верно. Было бы глупо говорить, что мы никогда не выпустим ещё один альбом, потому что это неизвестно. Мы не знаем, что произойдёт через два года, через три года. У нас будет концертный альбом, который должен выйти в конце этого года. И он звучит очень хорошо. Вот пока как-то так».







+0 -0



просмотров: 281

