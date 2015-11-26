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Porcupine Tree

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1 ноя 2021 : 		 Новая песня PORCUPINE TREE

18 фев 2021 : 		 STEVEN WILSON — о новом альбоме PORCUPINE TREE

1 ноя 2020 : 		 STEVEN WILSON о роспуске PORCUPINE TREE: «Это было очень плохое бизнес-решение»

16 май 2017 : 		 Книга о PORCUPINE TREE выйдет осенью

10 апр 2015 : 		 Видео от барабанщика PORCUPINE TREE

4 фев 2015 : 		 GAVIN HARRISON перезаписал треки PORCUPINE TREE для сольного альбома

22 янв 2015 : 		 STEVEN WILSON отрицает слухи о новом PORCUPINE TREE

14 янв 2013 : 		 Новое видео басиста PORCUPINE TREE

10 дек 2012 : 		 Концертный трек от PORCUPINE TREE

8 ноя 2012 : 		 Концертное видео PORCUPINE TREE

26 окт 2012 : 		 Концертный трек от PORCUPINE TREE

6 окт 2012 : 		 Концертный релиз PORCUPINE TREE выйдет в ноябре

25 апр 2012 : 		 PORCUPINE TREE уходят в долгосрочный отпуск?

26 окт 2010 : 		 Редкие треки PORCUPINE TREE

7 сен 2010 : 		 Лидер PORCUPINE TREE о новом проекте с лидером OPETH

11 июл 2010 : 		 Новое видео PORCUPINE TREE

20 июн 2010 : 		 Концертный релиз PORCUPINE TREE

17 мар 2010 : 		 Новости о DVD PORCUPINE TREE

30 ноя 2009 : 		 PORCUPINE TREE прокомментировали участие фронтмена в работе над альбомом ORPHANED LAND

15 июн 2009 : 		 Детали нового альбома PORCUPINE TREE

16 май 2009 : 		 PORCUPINE TREE подписали контракт с Roadrunner Records

4 дек 2007 : 		 Новый материал PORCUPINE TREE выйдет на Peaceville Records

15 авг 2007 : 		 PORCUPINE TREE выпустят EP в сентябре

9 янв 2007 : 		 PORCUPINE TREE: Новый альбом в апреле

1 сен 2006 : 		 PORCUPINE TREE выпускают свой первый DVD
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|||| 1 ноя 2021

Новая песня PORCUPINE TREE



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PORCUPINE TREE опубликовали официальное видео с текстом к новому треку "Harridan", который будет включен в новую студийную работу, CLOSURE / CONTINUATION, выходящую 24 июня.



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КомментарииСкрыть/показать 10 )

stas.sychev


1 ноя 2021, 15:50		Них*я себе

Svarg_1349


1 ноя 2021, 15:59		Камбек года! Как снег на голову просто.

ElectricRetard


1 ноя 2021, 18:28		Вот так так

YNWA


1 ноя 2021, 18:36		После той хуиты, что выпустил Уилсон на своём последнем альбоме, не очень удивлён воссоединением Porcupine Tree. Это отличная новость, конечно!
Песня сойдёт, хорошая.

Jok3r


1 ноя 2021, 18:41		Нифига себе новость!

Jack of Diamonds


1 ноя 2021, 18:50		В смысле? это что 1 апреля сейчас?

Svarg_1349


1 ноя 2021, 19:54		"После той хуиты, что выпустил Уилсон на своём последнем альбоме"

Ты просто не шаришь за прогрессивное музло. Альбом, как минимум интересен.

xRReth


1 ноя 2021, 20:30		ДАНУНАХУЙ
*звуки безудержной радости*

nokt


1 ноя 2021, 21:53		крайний сольник Вилсона не как минимум интересен, а как максимум, в сравнении с почти любым PORCUPINE TREE

Petrovich Sexyy


1 ноя 2021, 22:51		Ого! Не поверил сначала. Вот тут на камбэк как-то и не рассчитывал.


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