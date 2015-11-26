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все новости группы
Porcupine Tree
Великобритания
Progressive Rock
http://www.stevenwilsonhq.com/
Myspace:
http://www.myspace.com/porcupinetree
Facebook:
https://www.facebook.com/PorcupineTreeOfficial/
1 ноя 2021
:
Новая песня PORCUPINE TREE
18 фев 2021
:
STEVEN WILSON — о новом альбоме PORCUPINE TREE
1 ноя 2020
:
STEVEN WILSON о роспуске PORCUPINE TREE: «Это было очень плохое бизнес-решение»
16 май 2017
:
Книга о PORCUPINE TREE выйдет осенью
10 апр 2015
:
Видео от барабанщика PORCUPINE TREE
4 фев 2015
:
GAVIN HARRISON перезаписал треки PORCUPINE TREE для сольного альбома
22 янв 2015
:
STEVEN WILSON отрицает слухи о новом PORCUPINE TREE
14 янв 2013
:
Новое видео басиста PORCUPINE TREE
10 дек 2012
:
Концертный трек от PORCUPINE TREE
8 ноя 2012
:
Концертное видео PORCUPINE TREE
26 окт 2012
:
Концертный трек от PORCUPINE TREE
6 окт 2012
:
Концертный релиз PORCUPINE TREE выйдет в ноябре
25 апр 2012
:
PORCUPINE TREE уходят в долгосрочный отпуск?
26 окт 2010
:
Редкие треки PORCUPINE TREE
7 сен 2010
:
Лидер PORCUPINE TREE о новом проекте с лидером OPETH
11 июл 2010
:
Новое видео PORCUPINE TREE
20 июн 2010
:
Концертный релиз PORCUPINE TREE
17 мар 2010
:
Новости о DVD PORCUPINE TREE
30 ноя 2009
:
PORCUPINE TREE прокомментировали участие фронтмена в работе над альбомом ORPHANED LAND
15 июн 2009
:
Детали нового альбома PORCUPINE TREE
16 май 2009
:
PORCUPINE TREE подписали контракт с Roadrunner Records
4 дек 2007
:
Новый материал PORCUPINE TREE выйдет на Peaceville Records
15 авг 2007
:
PORCUPINE TREE выпустят EP в сентябре
9 янв 2007
:
PORCUPINE TREE: Новый альбом в апреле
1 сен 2006
:
PORCUPINE TREE выпускают свой первый DVD
1 ноя 2021
Новая песня
PORCUPINE TREE
PORCUPINE TREE опубликовали официальное видео с текстом к новому треку "Harridan", который будет включен в новую студийную работу, CLOSURE / CONTINUATION, выходящую 24 июня.
http://www.stevenwilsonhq.com/
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stas.sychev
1 ноя 2021, 15:50
Них*я себе
Svarg_1349
1 ноя 2021, 15:59
Камбек года! Как снег на голову просто.
ElectricRetard
1 ноя 2021, 18:28
Вот так так
YNWA
1 ноя 2021, 18:36
После той хуиты, что выпустил Уилсон на своём последнем альбоме, не очень удивлён воссоединением Porcupine Tree. Это отличная новость, конечно!
Песня сойдёт, хорошая.
Jok3r
1 ноя 2021, 18:41
Нифига себе новость!
Jack of Diamonds
1 ноя 2021, 18:50
В смысле? это что 1 апреля сейчас?
Svarg_1349
1 ноя 2021, 19:54
"После той хуиты, что выпустил Уилсон на своём последнем альбоме"
Ты просто не шаришь за прогрессивное музло. Альбом, как минимум интересен.
xRReth
1 ноя 2021, 20:30
ДАНУНАХУЙ
*звуки безудержной радости*
nokt
1 ноя 2021, 21:53
крайний сольник Вилсона не как минимум интересен, а как максимум, в сравнении с почти любым PORCUPINE TREE
Petrovich Sexyy
1 ноя 2021, 22:51
Ого! Не поверил сначала. Вот тут на камбэк как-то и не рассчитывал.
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stas.sychev
Svarg_1349
ElectricRetard
YNWA
Песня сойдёт, хорошая.
Jok3r
Jack of Diamonds
Svarg_1349
Ты просто не шаришь за прогрессивное музло. Альбом, как минимум интересен.
xRReth
*звуки безудержной радости*
nokt
Petrovich Sexyy
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).