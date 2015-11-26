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Porcupine Tree

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6 окт 2012 : 		 Концертный релиз PORCUPINE TREE выйдет в ноябре

25 апр 2012 : 		 PORCUPINE TREE уходят в долгосрочный отпуск?

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11 июл 2010 : 		 Новое видео PORCUPINE TREE

20 июн 2010 : 		 Концертный релиз PORCUPINE TREE

17 мар 2010 : 		 Новости о DVD PORCUPINE TREE

30 ноя 2009 : 		 PORCUPINE TREE прокомментировали участие фронтмена в работе над альбомом ORPHANED LAND

15 июн 2009 : 		 Детали нового альбома PORCUPINE TREE

16 май 2009 : 		 PORCUPINE TREE подписали контракт с Roadrunner Records

4 дек 2007 : 		 Новый материал PORCUPINE TREE выйдет на Peaceville Records

15 авг 2007 : 		 PORCUPINE TREE выпустят EP в сентябре

9 янв 2007 : 		 PORCUPINE TREE: Новый альбом в апреле

1 сен 2006 : 		 PORCUPINE TREE выпускают свой первый DVD
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|||| сегодня

STEVEN WILSON — о новом альбоме PORCUPINE TREE



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STEVEN WILSON в рамках недавнего интервью для Profil Prog ответил на вопрос о возможности возвращения PORCUPINE TREE:

«Я всегда отвечаю людям: "Когда ты меньше всего ожидаешь, что я что-то сделаю, тогда, наверное, я это сделаю". Я всегда говорил о PORCUPINE TREE следующее: я могу себе представить, что однажды мы сделаем ещё одну запись. Я не знаю когда. Мы, наверное, сделаем это в тот момент, когда все меньше всего этого ожидают.

Послушайте, я всё ещё люблю так называемый прогрессивный рок, но сейчас мне это не интересно, честно. Я сейчас больше заинтересован в другой музыке. Но одну вещь я знаю из своего прошлого: у меня всё циклично. Pink Floyd всегда будет моей любимой группой — всегда была ей и всегда будет. Мои отношения с другими прогрессивными стилями рока ослабевают. Но меня легко может вновь что-то заинтересовать.

Я не могу быть верным чему-либо в течение очень долгого времени, потому что мне скучно, и я думаю, что иконы, на которых я рос и которыми восхищался больше всего, такие люди, как Боуи, Заппа, Нил Янг, всегда менялись — вот то что они делали. Странно в музыке перемещаться между жанрами, но люди, которые это делают, и люди, которые это сделали, определяют свой собственный музыкальный мир».

STEVEN WILSON On Recording New PORCUPINE TREE Music -



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КомментарииСкрыть/показать 3 )

Petrovich Sexyy


18 фев 2021, 13:30		Неплохо бы. Раньше вроде говорил, что мол никогда более.

Jok3r


18 фев 2021, 14:16		Возможно потому, что на первых сольниках музыка была достаточно сильно похожа на PT и в этом не было смысла. Сейчас же его сольники максимально удалились от звучания Поркупайнов, поэтому и появляется интерес

Svarg_1349


18 фев 2021, 14:53		Крутейшая новость. Новый альбом очкарика мне кстати, отлично зашел.


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