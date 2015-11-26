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STEVEN WILSON — о новом альбоме PORCUPINE TREE



STEVEN WILSON в рамках недавнего интервью для Profil Prog ответил на вопрос о возможности возвращения PORCUPINE TREE:



«Я всегда отвечаю людям: "Когда ты меньше всего ожидаешь, что я что-то сделаю, тогда, наверное, я это сделаю". Я всегда говорил о PORCUPINE TREE следующее: я могу себе представить, что однажды мы сделаем ещё одну запись. Я не знаю когда. Мы, наверное, сделаем это в тот момент, когда все меньше всего этого ожидают.



Послушайте, я всё ещё люблю так называемый прогрессивный рок, но сейчас мне это не интересно, честно. Я сейчас больше заинтересован в другой музыке. Но одну вещь я знаю из своего прошлого: у меня всё циклично. Pink Floyd всегда будет моей любимой группой — всегда была ей и всегда будет. Мои отношения с другими прогрессивными стилями рока ослабевают. Но меня легко может вновь что-то заинтересовать.



Я не могу быть верным чему-либо в течение очень долгого времени, потому что мне скучно, и я думаю, что иконы, на которых я рос и которыми восхищался больше всего, такие люди, как Боуи, Заппа, Нил Янг, всегда менялись — вот то что они делали. Странно в музыке перемещаться между жанрами, но люди, которые это делают, и люди, которые это сделали, определяют свой собственный музыкальный мир».







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