Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*BRUCE DICKINSON о новом альбоме 30
*Цветные винилы от METALLICA 30
*HYPOCRISY о "The Final Chapter" 19
*SHARON OSBOURNE планирует открыть музей OZZY 19
*Почему Dave так любит песню SLAYER "Ghosts Of War" 13
*Лидер PRONG: «STATIC-X украли у нас довольно много всего» 10
*Новый релиз PARADISE LOST выйдет зимой 10
*Лидер MEGADETH: «Когда вернется Kiko? А кто его...» 10
*Новый альбом JUDAS PRIEST весной, сингл — осенью 10
*Бывший барабанщик MEGADETH о Dave Mustaine: «Dave очень серь... 10
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*BRUCE DICKINSON о новом альбоме 30
*Цветные винилы от METALLICA 30
*HYPOCRISY о "The Final Chapter" 19
*SHARON OSBOURNE планирует открыть музей OZZY 19
*Почему Dave так любит песню SLAYER "Ghosts Of War" 13
[= ||| все новости группы



*

Porcupine Tree

*



11 окт 2023 : 		 Лидер PORCUPINE TREE: «Мы не исключаем возможность воссоединения в будущем»

20 июн 2023 : 		 STEVEN WILSON — о будущем PORCUPINE TREE

22 дек 2022 : 		 Расширенная версия альбома от PORCUPINE TREE

24 июл 2022 : 		 Барабанщик PORCUPINE TREE переосмыслил музыку группы

20 июн 2022 : 		 Новое видео PORCUPINE TREE

9 мар 2022 : 		 Видео с текстом от PORCUPINE TREE

1 ноя 2021 : 		 Новая песня PORCUPINE TREE

18 фев 2021 : 		 STEVEN WILSON — о новом альбоме PORCUPINE TREE

1 ноя 2020 : 		 STEVEN WILSON о роспуске PORCUPINE TREE: «Это было очень плохое бизнес-решение»

16 май 2017 : 		 Книга о PORCUPINE TREE выйдет осенью

10 апр 2015 : 		 Видео от барабанщика PORCUPINE TREE

4 фев 2015 : 		 GAVIN HARRISON перезаписал треки PORCUPINE TREE для сольного альбома

22 янв 2015 : 		 STEVEN WILSON отрицает слухи о новом PORCUPINE TREE

14 янв 2013 : 		 Новое видео басиста PORCUPINE TREE

10 дек 2012 : 		 Концертный трек от PORCUPINE TREE

8 ноя 2012 : 		 Концертное видео PORCUPINE TREE

26 окт 2012 : 		 Концертный трек от PORCUPINE TREE

6 окт 2012 : 		 Концертный релиз PORCUPINE TREE выйдет в ноябре

25 апр 2012 : 		 PORCUPINE TREE уходят в долгосрочный отпуск?

26 окт 2010 : 		 Редкие треки PORCUPINE TREE

7 сен 2010 : 		 Лидер PORCUPINE TREE о новом проекте с лидером OPETH

11 июл 2010 : 		 Новое видео PORCUPINE TREE

20 июн 2010 : 		 Концертный релиз PORCUPINE TREE

17 мар 2010 : 		 Новости о DVD PORCUPINE TREE

30 ноя 2009 : 		 PORCUPINE TREE прокомментировали участие фронтмена в работе над альбомом ORPHANED LAND

15 июн 2009 : 		 Детали нового альбома PORCUPINE TREE
Показать далее
| - |

|||| 11 окт 2023

Лидер PORCUPINE TREE: «Мы не исключаем возможность воссоединения в будущем»



zoom
В новом интервью The Prog Report Steven Wilson рассказал о возвращении PORCUPINE TREE в конце 2021 года после более чем десятилетнего перерыва и выпуске нового альбома "Closure / Continuation", за которым последовало мировое турне. Для турне PORCUPINE TREE привлекли басиста Nate'a Navarro, который заменил Colin'a Edwin'a, не принимавшего участия в воссоединении.

Wilson, в частности, сказал по поводу воссоединения и тура:

«Мне очень понравилось. Мы действительно наслаждались этим так, как, наверное, никогда не наслаждались в предыдущем воплощении. Я думаю, что было ощущение — не сказать, что совсем не было какого-либо давления — но в этот раз его было гораздо меньше. Не было давления, мы не пытались лезть из кожи вон, потому что предполагалось, что это будет единоразовый тур.

Мы отлично провели время, гастролируя вместе, и было здорово увидеть множество людей, которые, возможно, никогда не имели возможности лицезреть группу 15 лет назад — большое количество молодых ребят приходили на концерты, целые семьи, папы приводили своих сыновей и дочерей на концерты, и т. д. И было здорово исполнять эту старую музыку. Было здорово играть и более новую музыку. Было здорово играть на более масштабных площадках, чем те, на которых мы когда-либо играли. В Европе мы играли на аренах, и это было просто потрясающе. Было здорово задать жару — конечно, при условии, что это своего рода конец группы, потому что это может быть и не так. Мы не исключаем возможность воссоединения в будущем. Но если это конец, то это гораздо более приятный способ закончить историю группы, чем тот, который, как мне кажется, висел в воздухе до этого».




Like!+2Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 190

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом