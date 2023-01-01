11 окт 2023



Лидер PORCUPINE TREE: «Мы не исключаем возможность воссоединения в будущем»



В новом интервью The Prog Report Steven Wilson рассказал о возвращении PORCUPINE TREE в конце 2021 года после более чем десятилетнего перерыва и выпуске нового альбома "Closure / Continuation", за которым последовало мировое турне. Для турне PORCUPINE TREE привлекли басиста Nate'a Navarro, который заменил Colin'a Edwin'a, не принимавшего участия в воссоединении.



Wilson, в частности, сказал по поводу воссоединения и тура:



«Мне очень понравилось. Мы действительно наслаждались этим так, как, наверное, никогда не наслаждались в предыдущем воплощении. Я думаю, что было ощущение — не сказать, что совсем не было какого-либо давления — но в этот раз его было гораздо меньше. Не было давления, мы не пытались лезть из кожи вон, потому что предполагалось, что это будет единоразовый тур.



Мы отлично провели время, гастролируя вместе, и было здорово увидеть множество людей, которые, возможно, никогда не имели возможности лицезреть группу 15 лет назад — большое количество молодых ребят приходили на концерты, целые семьи, папы приводили своих сыновей и дочерей на концерты, и т. д. И было здорово исполнять эту старую музыку. Было здорово играть и более новую музыку. Было здорово играть на более масштабных площадках, чем те, на которых мы когда-либо играли. В Европе мы играли на аренах, и это было просто потрясающе. Было здорово задать жару — конечно, при условии, что это своего рода конец группы, потому что это может быть и не так. Мы не исключаем возможность воссоединения в будущем. Но если это конец, то это гораздо более приятный способ закончить историю группы, чем тот, который, как мне кажется, висел в воздухе до этого».







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