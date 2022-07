сегодня



Барабанщик PORCUPINE TREE переосмыслил музыку группы



Gavin Harrison в течение пяти лет работал над сольным альбомом, получившим название "Cheating The Polygraph", в который вошло переосмысление музыки PORCUPINE TREE. Альбом вышел 13 апреля 2015 года на KScope.



«Когда я слышу, как 12 человек играют аккорд на 12 духовых инструментах, это гораздо сильнее, чем тот же аккорд на фортепиано. У каждой ноты есть своя жизнь — за каждой нотой кто-то стоит».



Он вспоминает детский опыт, который подчеркнул его страсть к этому жанру:



«Мой отец был трубачом. Он привёл меня на Би-би-си, где выступал биг-бэнд. Барабанщик взял стул и поставил его прямо у своего напольного тома. Я подошёл и сел туда в возрасте восьми лет, и это было просто умопомрачительно».



И, как верит сам музыкант, поклонникам его других работ понравится и материал биг-бэнда:



«Я сделал эту запись не для того, чтобы угодить или разозлить поклонников PORCUPINE TREE — я просто подумал, что это хорошая концепция для записи. Я думаю, что люди достаточно открыты, чтобы хотя бы послушать её».



Что в итоге из этого получилось, можно послушать ниже.





Cheating the Polygraph by Gavin Harrison





+0 -0



просмотров: 284