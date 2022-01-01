Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вдова Дио — о том, как тяжело пришлось Ронни в BLACK SABBATH... 24
*Новое видео MEGADETH 23
*Вокалист IRON MAIDEN: «Ах ты гребаный коксакер!» 22
*Гитарист MANOWAR получил срок за педофилию 19
*Гитарист SLAYER — о своём новом проекте 11
*Новое видео SLIPKNOT 10
*MAX CAVALERA заявил, что его жена не виновата в развале клас... 10
*ZAKK WYLDE и CHARLIE BENANTE в PANTERA 9
*Гитарист EXODUS — о SLAYER: «У группы было ещё много музыки» 9
*DAVID LEE ROTH ответил на обвинения в неуважении фанатов AC/... 8
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вдова Дио — о том, как тяжело пришлось Ронни в BLACK SABBATH... 24
*Новое видео MEGADETH 23
*Вокалист IRON MAIDEN: «Ах ты гребаный коксакер!» 22
*Гитарист MANOWAR получил срок за педофилию 19
*Гитарист SLAYER — о своём новом проекте 11
[= ||| все новости группы



*

Porcupine Tree

*



24 июл 2022 : 		 Барабанщик PORCUPINE TREE переосмыслил музыку группы

20 июн 2022 : 		 Новое видео PORCUPINE TREE

9 мар 2022 : 		 Видео с текстом от PORCUPINE TREE

1 ноя 2021 : 		 Новая песня PORCUPINE TREE

18 фев 2021 : 		 STEVEN WILSON — о новом альбоме PORCUPINE TREE

1 ноя 2020 : 		 STEVEN WILSON о роспуске PORCUPINE TREE: «Это было очень плохое бизнес-решение»

16 май 2017 : 		 Книга о PORCUPINE TREE выйдет осенью

10 апр 2015 : 		 Видео от барабанщика PORCUPINE TREE

4 фев 2015 : 		 GAVIN HARRISON перезаписал треки PORCUPINE TREE для сольного альбома

22 янв 2015 : 		 STEVEN WILSON отрицает слухи о новом PORCUPINE TREE

14 янв 2013 : 		 Новое видео басиста PORCUPINE TREE

10 дек 2012 : 		 Концертный трек от PORCUPINE TREE

8 ноя 2012 : 		 Концертное видео PORCUPINE TREE

26 окт 2012 : 		 Концертный трек от PORCUPINE TREE

6 окт 2012 : 		 Концертный релиз PORCUPINE TREE выйдет в ноябре

25 апр 2012 : 		 PORCUPINE TREE уходят в долгосрочный отпуск?

26 окт 2010 : 		 Редкие треки PORCUPINE TREE

7 сен 2010 : 		 Лидер PORCUPINE TREE о новом проекте с лидером OPETH

11 июл 2010 : 		 Новое видео PORCUPINE TREE

20 июн 2010 : 		 Концертный релиз PORCUPINE TREE

17 мар 2010 : 		 Новости о DVD PORCUPINE TREE

30 ноя 2009 : 		 PORCUPINE TREE прокомментировали участие фронтмена в работе над альбомом ORPHANED LAND

15 июн 2009 : 		 Детали нового альбома PORCUPINE TREE

16 май 2009 : 		 PORCUPINE TREE подписали контракт с Roadrunner Records

4 дек 2007 : 		 Новый материал PORCUPINE TREE выйдет на Peaceville Records

15 авг 2007 : 		 PORCUPINE TREE выпустят EP в сентябре
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Барабанщик PORCUPINE TREE переосмыслил музыку группы



zoom
Gavin Harrison в течение пяти лет работал над сольным альбомом, получившим название "Cheating The Polygraph", в который вошло переосмысление музыки PORCUPINE TREE. Альбом вышел 13 апреля 2015 года на KScope.

«Когда я слышу, как 12 человек играют аккорд на 12 духовых инструментах, это гораздо сильнее, чем тот же аккорд на фортепиано. У каждой ноты есть своя жизнь — за каждой нотой кто-то стоит».

Он вспоминает детский опыт, который подчеркнул его страсть к этому жанру:

«Мой отец был трубачом. Он привёл меня на Би-би-си, где выступал биг-бэнд. Барабанщик взял стул и поставил его прямо у своего напольного тома. Я подошёл и сел туда в возрасте восьми лет, и это было просто умопомрачительно».

И, как верит сам музыкант, поклонникам его других работ понравится и материал биг-бэнда:

«Я сделал эту запись не для того, чтобы угодить или разозлить поклонников PORCUPINE TREE — я просто подумал, что это хорошая концепция для записи. Я думаю, что люди достаточно открыты, чтобы хотя бы послушать её».

Что в итоге из этого получилось, можно послушать ниже.






Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 284

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом