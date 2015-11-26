сегодня



STEVEN WILSON о роспуске PORCUPINE TREE : «Это было очень плохое бизнес-решение»



В разговоре с журналом Classic Rock Magazine бывший фронтмен PORCUPINE TREE вспомнил о своём решении распустить группу в 2010 году. Коллектив выпустил 10 альбомов в период между 1992 и 2009 годами, прежде чем Wilson занялся успешной сольной карьерой. В 2021 году он выпустит новый альбом под названием "The Future Bites". Первоначально он должен был выйти 12 июня 2020 года, но выпуск был перенесён в связи с продолжающейся пандемией COVID-19.



После того, как в 2010 году история PORCUPINE TREE завершилась, за это десятилетие вы действительно стали сольным артистом. Как бы вы описали свои мысли в начале этого пути?



«Это хороший вопрос. Я думал о переходе от пребывания в группе, которая была достаточно хорошо известна, к тому, чтобы начать играть на больших площадках, о шаге назад от всего этого, и спросил себя: "Знаешь что, она сейчас действительно успешна, но хочу ли я быть действительно известным?", и ответил: "Нет". В ретроспективе я вижу, что для этого потребовалось много мужества, и многие люди говорили, что я поступил глупо, — менеджеры, звукозаписывающие компании. Так что отступить на несколько уровней с точки зрения аудитории, продажи билетов... В этом смысле это было очень плохое бизнес-решение, но в течение всего этого времени я чувствовал себя счастливее, чем ощущал уже долгое время до этого. По своей природе я немного помешан на контроле, поэтому я хотел снова всё контролировать».



Вскоре вы занялись несколькими проектами: Grace For Drowning, Storm Corrosion, Blackfield...



«Я замечал, как в конце концов я отстранялся от многих из них. Я подумал: "Я бы хотел иметь один проект, на котором можно было бы полностью сконцентрироваться, в котором я мог бы реализовать любое звучание, и я мог бы переходить с альбома на альбом". Я вырос на таких людях, как Дэвид Боуи, Кейт Буш и Фрэнк Заппа, и когда ты покупал новую пластинку, ты не знал, что ты получишь. Это было одним из моих разочарований в конце существования PORCUPINE TREE: мы загнали себя в угол. Очень продуктивный угол, но иногда это совсем не то, что видит остальной мир. Ваша фанатская база — они вошли в ваш мир, и каким бы ни был этот альбом, когда они открыли для себя вас, они хотят снова и снова возвращаться к этому ощущению».







+6 -1



( 1 ) просмотров: 1456

