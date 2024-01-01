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*Альбом METALLICA уже 750 недель в чартах 29
*Бритни посоветовала семейки OSBOURNE от.. ся от неё 19
*GEEZER BUTLER признался в том, что на него сильно повлияли T... 19
*DAVID ELLEFSON: «Выйду ли я на одну сцену с Dave'ом вновь?» 18
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Bruce Dickinson

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|||| 21 июл 2024

SHARON OSBOURNE: «Есть один из IRON MAIDEN, завидующий моему мужу»



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SHARON OSBOURNE вновь обвинила BRUCE'a DICKINSON'a в том, что "он завидует" её мужу. Вокалист IRON MAIDEN вступил в словесную перепалку с женой и менеджером Ozzy почти два десятилетия назад, когда его группу забросали яйцами, зажигалками и льдом во время финального выступления в туре Ozzfest 2005 года.

Сообщается, что Sharon приказала отключить оборудование IRON MAIDEN, задержала выход на сцену талисмана группы, Эдди, и даже попросила аудиторию бросать бутылки в Dickinson'а, поскольку, по её словам, она обиделась на замечания певца по поводу качества звукового оборудования в туре и критические высказывания в адрес Ozzy. Среди замечаний, на которые она обиделась, было то, что Dickinson сказал фанатам во время сета IRON MAIDEN, что они никогда не увидят его группу «в реалити-шоу», предположительно имея в виду сериалы MTV "The Osbournes" и "Battle For Ozzfest".

Sharon Ozzy в рамках интервью Billboard рассказали об истории Ozzfest'a. В частности, она коснулась и конфликта с IRON MAIDEN:

«Дело было только в вокалисте. Остальные ребята в группе — прекрасные, замечательные люди. С ними нет никаких проблем. Но когда вокалиста гложет зависть к хедлайнеру, это ни к чему хорошему не приводит».

Ozzy добавил:

«Он выходил на сцену, поворачивался к зрителям и говорил гадости. Он вёл себя неуважительно. "Я не одобрял этот чёртов свет", и всё в таком духе. Если ты не хочешь выступать, просто скажи: "Я не хочу выступать". Но это чертовски глупо, если ты соглашаешься выступить, а потом жалуешься на всё».

Sharon продолжила:

«Я сказала: "Пусть он делает это. Он допрыгается". И в последний день так и получилось».

Во время финального шоу IRON MAIDEN, когда зрители начали бросать в сцену яйца и прочие предметы, Dickinson обратился к аудитории:

«Вы, вероятно, заметили нескольких умников, которые решили, что пойдут в супермаркет, купят несколько яиц и начнут ими нас забрасывать. Думаю, они решили, что это будет забавно. Так вот, это английский флаг, и от вас, мудозвоны, англичане не побегут».

Sharon рассказала Billboard:

«Я проходила курс лечения от рака, и все медсёстры, с которыми я познакомилась за год химиотерапии, пришли на шоу и спросили: "Мы можем что-нибудь для вас сделать?" А я ответила: "Да, можете". Я выдала им банки с фасолевым супом, овощами, яйцами и сказала: "Задайте этому певцу". И они так и сделали. Это было нечто из серии: "Хочешь поговорить? Думаешь, ты самый умный? Тогда смотри — в Лос-Анджелесе тебя закидают томатным супом".

Ты получаешь деньги, чтобы участвовать в этом туре, и проявляешь неуважение к его организатору. Ты проявляешь неуважение к нему, каждый вечер оскорбляя его перед фанатами. Мне это не нравится. Это не соответствует духу мероприятия"».

Ozzy добавил:

«Если тебя так не устраивает этот тур, вали к чертям».

В ноябре 2022 года в интервью Consequence Ozzy ответил на вопрос о том, считает ли он, что его недооценивают как вокалиста по сравнению с другими легендарными вокалистами, такими как Dickinson, Halford и Ронни Джеймс Дио:

«Dickinson — превосходный певец, но как человек он не очень приятный, я работал с ним. Ронни Джеймса Дио уже нет в живых. Он был великим певцом. Я не очень хорошо его знал. Я не из тех, кто много говорит о людях. Правда есть правда. Я встречался с Ронни Джеймсом Дио пару раз. Он занял моё место в BLACK SABBATH. Но в то же время я не могу жаловаться, потому что у меня дела шли отлично.

Но я не пою не ради того, чтобы меня оценивали. Я пою для своих фанатов. Если мои фанаты не покупают мою музыку, это говорит о том, что я пою плохо, но они всё равно покупают мои пластинки. Я сам себе худший критик. Я не считаю себя лучше, чем Ронни Джеймс Дио или Dickinson. Это не мой конёк. Мне всё равно. Я получаю удовольствие от того, что делаю. Моя цель — завести мою чёртову аудиторию. Именно это я стараюсь сделать. Мне всё равно, даже если кто-то считает меня шутом. Это нормально. Это их мнение».




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