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*Альбом METALLICA уже 750 недель в чартах 29
*Гитарист EXODUS: «Если ты веришь в Бога, ну и дятел же!» 22
*Бритни посоветовала семейки OSBOURNE от.. ся от неё 19
*GEEZER BUTLER признался в том, что на него сильно повлияли T... 19
*DAVID ELLEFSON: «Выйду ли я на одну сцену с Dave'ом вновь?» 18
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METALLICA, OZZY OSBOURNE, VAN HALEN, SCORPIONS с списке худших обложек



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Rolling Stone опубликовал 50 худших обложек всех времен, куда также попали и артисты из мира рока:

* QUEEN "The Miracle": #47
* METALLICA "Metallica": #41
* OZZY OSBOURNE "Down To Earth": #30
* BON JOVI "Slippery When Wet": #25
* ANTHRAX "Fistful Of Metal": #23
* Emerson, Lake & Palmer, ‘Love Beach’: #21
* VAN HALEN "Balance": #20
* SCORPIONS "Lovedrive": #18
* YES ‘Going for the One’ : #14
* TED NUGENT "Love Grenade": #5
* Crosby, Stills & Nash, ‘Live It Up’: #4

"Победили" LIMP BIZKIT с ‘Presents Chocolate St★rfish and the Hot Dog Flavored Water’, второе место занял альбом 1975 года Roger Daltrey, ‘Ride a Rock Horse’, а бронзу получили Creed ‘Weathered’.




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22 июл 2024
Вашингтон Ирвинг
эти Rolling Stone жизни не видали - https://vk.com/ugly_metal_art
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22 июл 2024
R
Rutger
Ария Кровь за Кровь - №1
  Dislike!2

просмотров: 1167

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