сегодня



METALLICA, OZZY OSBOURNE, VAN HALEN, SCORPIONS с списке худших обложек



Rolling Stone опубликовал 50 худших обложек всех времен, куда также попали и артисты из мира рока:



* QUEEN "The Miracle": #47

* METALLICA "Metallica": #41

* OZZY OSBOURNE "Down To Earth": #30

* BON JOVI "Slippery When Wet": #25

* ANTHRAX "Fistful Of Metal": #23

* Emerson, Lake & Palmer, ‘Love Beach’: #21

* VAN HALEN "Balance": #20

* SCORPIONS "Lovedrive": #18

* YES ‘Going for the One’ : #14

* TED NUGENT "Love Grenade": #5

* Crosby, Stills & Nash, ‘Live It Up’: #4



"Победили" LIMP BIZKIT с ‘Presents Chocolate St★rfish and the Hot Dog Flavored Water’, второе место занял альбом 1975 года Roger Daltrey, ‘Ride a Rock Horse’, а бронзу получили Creed ‘Weathered’.







+0 -3



( 2 ) просмотров: 1167