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KERRY KING: «SLAYER и до Европы доедет»



KERRY KING в недавнем интервью вновь коснулся возвращения на сцену SLAYER:



«Я долгое время отклонял [предложения о воссоединении SLAYER]. Мы отклоняли предложения с 1 декабря 2019 года. И в тот момент я подумал: "Нет, мы никогда больше не будем выступать". Tom ушёл на покой. Так что всё было кончено. А потом стали поступать предложения, их становилось всё больше, и гонорар вырос. И вот поступило ещё одно предложение, когда мы организовывали концерты для моей сольной группы, и я пошёл к своему менеджеру и спросил: "Мы говорим о моей группе или о SLAYER? Что мы обсуждаем?" Он мне отвечает: "О SLAYER". А я ему: "Да, но с этим покончено. Мы закончили с этой фигнёй. Я сбросил цепи. На этом всё". Но это действительно будет пятилетняя годовщина последнего тура SLAYER. И я подумал: "Это круто. Три концерта, пятилетняя годовщина. Хорошо". Вот и всё, что я об этом думал.



Самое забавное в этой истории то, что я никому в своей [сольной] группе не говорил о том, что состоится воссоединение SLAYER. Я никогда не бывал в подобной ситуации. И когда появилась новость о том, что мы дадим три концерта, все накинулись на меня. Я ответил: "Чёрт возьми. Мне и в голову не пришло сказать вам, ребята". Это не было секретом. Они умеют хранить секреты, я это знаю. И мне было очень плохо. Мне это и в голову не приходило. Paul конечно, знал. Но бедный Phil, Kyle и Mark — они все написали мне и стали меня допытывать. Я ответил: "Мне так жаль. Мне и в голову не пришло сказать об этом. Вот в чём дело. Вот что должно произойти. Если это случится снова, будет то же самое. Мы никогда, чёрт возьми, не выпустим альбом. Мы никогда, чёрт возьми, не будем гастролировать. Это моя группа».



Относительно новых концертов он сказал:



«Я пытаюсь быть честным и сказать: "Мы не собираемся больше гастролировать". И мы точно не будем записываться, потому что у меня есть возможность сделать это сейчас с моей группой. Пока что мы даём три концерта. И я говорю "пока", потому что знаю, что в Европе будут говорить: "Ребята, вы играли в Америке. Приезжайте к нам". Так что я не удивлюсь, если что-то подобное произойдёт, но сейчас я точно этого не планирую».







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