Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Альбом METALLICA уже 750 недель в чартах 29
*Гитарист EXODUS: «Если ты веришь в Бога, ну и дятел же!» 27
*Бритни посоветовала семейки OSBOURNE от.. ся от неё 21
*Винил RED HOT CHILI PEPPERS выйдет летом 20
*GEEZER BUTLER признался в том, что на него сильно повлияли T... 19
*SHARON OSBOURNE: «Есть один из IRON MAIDEN, завидующий моему... 19
*KERRY KING: «SLAYER и до Европы доедет» 17
*Альбом KATATONIA выйдет на виниле 14
*METALLICA, OZZY OSBOURNE, VAN HALEN, SCORPIONS с списке худш... 13
*ROB HALFORD о простате 13
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Альбом METALLICA уже 750 недель в чартах 29
*Гитарист EXODUS: «Если ты веришь в Бога, ну и дятел же!» 27
*Бритни посоветовала семейки OSBOURNE от.. ся от неё 21
*Винил RED HOT CHILI PEPPERS выйдет летом 20
*GEEZER BUTLER признался в том, что на него сильно повлияли T... 19
[= ||| все новости группы



*

Black Sabbath

*



24 июл 2024 : 		 Участники BLACK SABBATH за Астон Виллу!

5 июл 2024 : 		 Басист BLACK SABBATH о "Cross Purposes"

17 июн 2024 : 		 GEEZER BUTLER о новом концерте BLACK SABBATH

15 июн 2024 : 		 Концертный винил BLACK SABBATH выйдет осенью

11 июн 2024 : 		 Гитарист BLACK SABBATH о риффе, который был для него особенным с самого начала

9 июн 2024 : 		 CARMINE APPICE считает, что BLACK SABBATH не играли тяжёлый металл

5 июн 2024 : 		 Фрагмент нового бокс-сета BLACK SABBATH

4 июн 2024 : 		 TONY MARTIN объяснил, почему "Eternal Idol" не попал в новый бокс-сет BLACK SABBATH

28 май 2024 : 		 TONY IOMMI о пересведении альбома "Born Again"

27 май 2024 : 		 TONY IOMMI о желании OZZY OSBOURNE'а в последний раз выступить с BLACK SABBATH

26 май 2024 : 		 Обновленная версия клипа BLACK SABBATH

25 май 2024 : 		 Эдди Ван Хален всё-таки записывался с BLACK SABBATH

24 май 2024 : 		 TONY IOMMI и TONY MARTIN обсуждают BLACK SABBATH

20 май 2024 : 		 OZZY OSBOURNE сожалеет, что BLACK SABBATH так и не сыграли с Bill'ом Ward'ом

15 май 2024 : 		 TONY IOMMI и TONY MARTIN обсуждают BLACK SABBATH

27 апр 2024 : 		 TONY IOMMI и TONY MARTIN обсуждают BLACK SABBATH

13 апр 2024 : 		 TONY IOMMI и TONY MARTIN обсуждают BLACK SABBATH

29 мар 2024 : 		 Вскрытие BLACK SABBATH

22 мар 2024 : 		 Бокс-сет TONY MARTIN-Era BLACK SABBATH выйдет в мае

5 мар 2024 : 		 BLACK SABBATH набрали миллиард

3 фев 2024 : 		 Установка BLACK SABBATH на продажу

21 янв 2024 : 		 Видео полного выступления BLACK SABBATH 1992 года

6 янв 2024 : 		 ZAKK SABBATH исполняют BLACK SABBATH

4 янв 2024 : 		 TONY IOMMI и BRIAN MAY исполняют BLACK SABBATH

3 янв 2024 : 		 TONY IOMMI подвёл итоги года

11 дек 2023 : 		 ZAKK SABBATH исполнили BLACK SABBATH
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Участники BLACK SABBATH за Астон Виллу!



zoom
Музыканты BLACK SABBATH, Ozzy Osbourne и Geezer Butler, приняли участие в рекламе Астон Виллы.




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 2 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

24 июл 2024
P
Petrovich Sexyy
Бирмингем Сити кусает локти.
24 июл 2024
K
KillTimer
1:07 — Маккартни?))

просмотров: 149

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом