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Ozzy Osbourne

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|||| 18 июл 2024

Бритни посоветовала семейки OSBOURNE от.. ся от неё



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Бритни Спирс назвала OSBOURNE «самой унылой семьей, известной человечеству» после того, как семейка раскритиковала видеоролики поп-певицы в социальных сетях.

В последнем эпизоде подкаста "The Osbournes" фронтмен BLACK SABBATH и его семья назвали клипы, в которых Спирс танцует, «очень печальными».

Cемья OSBOURNE отвечала на вопросы слушателей в рамках эпизода. Первый вопрос был адресован Kelly, которую спросили, будет ли она когда-нибудь выкладывать свои танцы в соцсети.

Она ответила:

«Я не понимаю, как можно танцевать для соцсетей. Не знаю, с чего кто-то взял, что я буду это делать».

Sharon заявила:

«Мне кажется, что когда TikTok только появился, люди исполняли глупые танцы, но теперь это переросло в нечто большее».

Jack добавил:

«Ты говоришь так, потому что ты самая большая фанатка TikTok, и пытаешься сказать: "Но это еще не всё"».

Sharon ответила:

«Так и есть».

Ozzy сказал:

«Мне надоело смотреть на бедную старую Бритни Спирс на YouTube».

Sharon уточнила, что он имел в виду её «танцы».

Ozzy добавил:

«Каждый чёртов день. Это печально, очень-очень печально».

Jack прокомментировал:

«Спасите Бритни».

Возможно, он имел в виду опекунство Спирс.

Kelly сказала:

«Понимаю. Мне так жаль её».

Sharon добавила:

«Бедняжка».

Jack тоже присоединился к всеобщему мнению:

«Действительно, очень грустно».

Sharon продолжила:

«Это душераздирающее зрелище».

Спирс ответила на комментарии OSBOURNE в посте в соцсетях:

«Я хочу сказать семье OSBOURNE, которая является самой унылой семьёй, известной человечеству, чтобы они от...сь от меня по-хорошему!»
Спирс не проявляла активности в индустрии развлечений с тех пор, как в 2021 году закончился её скандальный 13-летний принудительный патронаж.

В своих мемуарах Спирс рассказала о том, как она тихо восставала против опекунства, с помощью которой отец контролировал её жизнь на протяжении почти 14 лет. Одной из форм бунта были социальные сети, где Спирс дала людям понять, что она «всё ещё реальный человек... и стала больше рассказывать о своей жизни в социальных сетях».




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18 июл 2024
WahrandPhain
я прочитал весь срач и убежден, что правда за Бритни, семейка токсичных упырей попутала

просмотров: 288

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