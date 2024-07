18 июл 2024



Бритни посоветовала семейки OSBOURNE от.. ся от неё



Бритни Спирс назвала OSBOURNE «самой унылой семьей, известной человечеству» после того, как семейка раскритиковала видеоролики поп-певицы в социальных сетях.



В последнем эпизоде подкаста "The Osbournes" фронтмен BLACK SABBATH и его семья назвали клипы, в которых Спирс танцует, «очень печальными».



Cемья OSBOURNE отвечала на вопросы слушателей в рамках эпизода. Первый вопрос был адресован Kelly, которую спросили, будет ли она когда-нибудь выкладывать свои танцы в соцсети.



Она ответила:



«Я не понимаю, как можно танцевать для соцсетей. Не знаю, с чего кто-то взял, что я буду это делать».



Sharon заявила:



«Мне кажется, что когда TikTok только появился, люди исполняли глупые танцы, но теперь это переросло в нечто большее».



Jack добавил:



«Ты говоришь так, потому что ты самая большая фанатка TikTok, и пытаешься сказать: "Но это еще не всё"».



Sharon ответила:



«Так и есть».



Ozzy сказал:



«Мне надоело смотреть на бедную старую Бритни Спирс на YouTube».



Sharon уточнила, что он имел в виду её «танцы».



Ozzy добавил:



«Каждый чёртов день. Это печально, очень-очень печально».



Jack прокомментировал:



«Спасите Бритни».



Возможно, он имел в виду опекунство Спирс.



Kelly сказала:



«Понимаю. Мне так жаль её».



Sharon добавила:



«Бедняжка».



Jack тоже присоединился к всеобщему мнению:



«Действительно, очень грустно».



Sharon продолжила:



«Это душераздирающее зрелище».



Спирс ответила на комментарии OSBOURNE в посте в соцсетях:



«Я хочу сказать семье OSBOURNE, которая является самой унылой семьёй, известной человечеству, чтобы они от...сь от меня по-хорошему!»

Спирс не проявляла активности в индустрии развлечений с тех пор, как в 2021 году закончился её скандальный 13-летний принудительный патронаж.



В своих мемуарах Спирс рассказала о том, как она тихо восставала против опекунства, с помощью которой отец контролировал её жизнь на протяжении почти 14 лет. Одной из форм бунта были социальные сети, где Спирс дала людям понять, что она «всё ещё реальный человек... и стала больше рассказывать о своей жизни в социальных сетях».





View this post on Instagram

















+0 -0



( 1 ) просмотров: 288