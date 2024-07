24 июл 2024



Барабанщик IRON MAIDEN уже не может играть "Caught Somewhere In Time"



В январе 2023 года Nicko McBrain, барабанщик группы IRON MAIDEN с 1982 года, находился у себя дома в Бока-Ратоне, когда у него случился инсульт с частичным параличом. Это стало началом сложного пути физической реабилитации, который сопровождался быстрым и эффективным лечением, проводимым специалистами по инсультам в Институте неврологии Маркуса при региональной больнице Бока-Ратон (Флорида), входящей в состав Baptist Health.



Nicko McBrain затронул тему своего здоровья во время концерта своего сайд-проекта TITANIUM TART 19 июля в пабе Piper's Pub в Помпано-Бич, штат Флорида:



«Честно признаюсь, в прошлом году мне было очень тяжело, потому что, как вы, наверное, знаете... Если не знаете, инсульт при ТИА [транзиторной ишемической атаке] — это не очень приятно. Некоторые люди очень плохо на это реагируют, например, их парализует, они не могут говорить, ходить и т. д. Я не мог играть — у меня была парализована правая сторона. К счастью, в региональной больнице Бока-Ратон было потрясающее отделение ОТ [реабилитационной терапии], и там за мной присматривала девушка по имени Джули Блюм, и через три месяца я снова стал играть. И это уже не тот Nicko McBrain, далеко не тот, но, по крайней мере, это часть меня. И моя группа, да благословит Бог их души, Steve Harris и остальные ребята сказали: "Если ты не можешь исполнить что-то в песне, мы просто не будем исполнять эту песню"».



Он также рассказал и о физических ограничениях, вызванных инсультом:



«Когда мы репетировали в прошлом году перед "The Future Past Tour", мы исполняли "Caught Somewhere In Time" в качестве открывающей песни. Там есть средняя часть с малым барабаном, и я не могу это сыграть. Как вы, наверное, заметили, некоторые зануды, которые сидят в зале, говорят: "Он не сыграл барабанную партию". Так вот, это происходит, потому что я, чёрт возьми, не могу этого сделать. В общем, я сказал Steve'у: "У меня есть идея. Я могу сыграть двойную партию на малом барабане", я сыграл ему, и он ответил: "Нет. Есть другой вариант?" Я сказал: "Да, я сыграю это на тарелке". — "Нет. Придумай что-нибудь ещё". — "У меня больше нет идей, приятель". Тогда он задумался на полминуты. Он стоял перед моей барабанной установкой и сказал: "Почему бы тебе не сыграть этот фрагмент ровно?" Я такой: "Что?" А он: "Сыграй ровную сбивку. Давай". Я воскликнул: "Ты чёртов гений, Harry". И вот я, барабанщик, который должен придумывать все эти идеи, а тут Harry заявил: "Сыграй этот фрагмент ровно, Nick". Я даже не подумал об этом. И вот с тех пор мы репетируем и играем ровно, и я уверен, что 90 процентам из вас на это наплевать».







