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*Альбом METALLICA уже 750 недель в чартах 29
*Вокалист METALLICA снялся в новом фильме 24
*GEEZER BUTLER признался в том, что на него сильно повлияли T... 19
*Бритни посоветовала семейки OSBOURNE от.. ся от неё 18
*DAVID ELLEFSON: «Выйду ли я на одну сцену с Dave'ом вновь?» 18
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Exodus

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21 июл 2024 : 		 Гитарист EXODUS: «Если ты веришь в Бога, ну и дятел же!»

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21 июл 2023 : 		 Гитарист EXODUS мечтает о сольнике

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Гитарист EXODUS: «Если ты веришь в Бога, ну и дятел же!»



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В недавнем интервью у Gary Holt'a спросили, является ли он верующим человеком, на что он ответил:

«Чёрт, нет. [Смеётся]. Нет, я атеист. Я вообще ни во что не верю. Я не агностик. Я живу по науке. Если вы действительно верите в Бога, то вы верите в какую-то ужасную чушь, и вы самостоятельно вымарали худшее из Библии, потому что, живя в современном обществе, вы должны это сделать. Я считаю, что это нелепо. Но в то же время я уважаю и терпимо отношусь к тем, кто верит, потому что вы вроде как должны быть терпимы. Девяносто процентов моего окружения верит в Бога, например мои родители, мои мама и папа. Я не собираюсь говорить своей маме, что она долбаная дyра или "ты не права". Всё, о чём я прошу, — это позволить мне не верить. А у некоторых людей с этим проблемы.

В соцсетях я не касаюсь вопросов религии и политики, потому что это всё равно приведёт к ссоре. Много лет назад я разместил мем с Иисусом, несущим крест, и надписью: "Этот воздушный змей — отстой". Люди чертовски разозлились на меня. Я сказал: "Ладно, давайте будем обсуждать только котиков и гитары". Но мем про Иисуса показался мне забавным. Мои друзья присылают мне мемы о политиках, которые мне нравятся, высмеивая их, и я всё равно могу посмеяться. Из серии: "Это чертовски хорошо. Это было уморительно. Хорошая шутка. Я поделюсь ей в привате".

Все мы люди. Я думаю, что разделение людей по их убеждениям и прочему — это просто часть плана, чтобы вносить между нами раскол... Потому что людям, влияющим на ситуацию, выгодно, чтобы мы не объединялись. Но если кто-то женится в церкви, я иду в эту церковь, сижу там и склоняю голову, если они читают молитву. Я не хочу вести себя как ушлёпок в таком случае. У меня есть семья, которая устраивает пасхальный ужин, и они читают молитву, я с уважением вроде как принимаю в этом участие. Я не поддерживаю это, но я буду молчать, опускать голову и думать: "Хорошо, пора есть"».




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21 июл 2024
WahrandPhain
Чел красава, игностик, возвращает вопрос к нулевой точке - я понития не имею, что такоекто такой бог, и зачем мы об этом говорим. И вообще поднимает правильные вопросы - почему неверующие из уважения придерживаются части культуры верующих, так почему верующие так не делают?
21 июл 2024
IJzerklompje
Холт вообще, судя по высказываниям, один из самых мудрых в экстремальной музыке.

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