сегодня



Гитарист EXODUS: «Если ты веришь в Бога, ну и дятел же!»



В недавнем интервью у Gary Holt'a спросили, является ли он верующим человеком, на что он ответил:



«Чёрт, нет. [Смеётся]. Нет, я атеист. Я вообще ни во что не верю. Я не агностик. Я живу по науке. Если вы действительно верите в Бога, то вы верите в какую-то ужасную чушь, и вы самостоятельно вымарали худшее из Библии, потому что, живя в современном обществе, вы должны это сделать. Я считаю, что это нелепо. Но в то же время я уважаю и терпимо отношусь к тем, кто верит, потому что вы вроде как должны быть терпимы. Девяносто процентов моего окружения верит в Бога, например мои родители, мои мама и папа. Я не собираюсь говорить своей маме, что она долбаная дyра или "ты не права". Всё, о чём я прошу, — это позволить мне не верить. А у некоторых людей с этим проблемы.



В соцсетях я не касаюсь вопросов религии и политики, потому что это всё равно приведёт к ссоре. Много лет назад я разместил мем с Иисусом, несущим крест, и надписью: "Этот воздушный змей — отстой". Люди чертовски разозлились на меня. Я сказал: "Ладно, давайте будем обсуждать только котиков и гитары". Но мем про Иисуса показался мне забавным. Мои друзья присылают мне мемы о политиках, которые мне нравятся, высмеивая их, и я всё равно могу посмеяться. Из серии: "Это чертовски хорошо. Это было уморительно. Хорошая шутка. Я поделюсь ей в привате".



Все мы люди. Я думаю, что разделение людей по их убеждениям и прочему — это просто часть плана, чтобы вносить между нами раскол... Потому что людям, влияющим на ситуацию, выгодно, чтобы мы не объединялись. Но если кто-то женится в церкви, я иду в эту церковь, сижу там и склоняю голову, если они читают молитву. Я не хочу вести себя как ушлёпок в таком случае. У меня есть семья, которая устраивает пасхальный ужин, и они читают молитву, я с уважением вроде как принимаю в этом участие. Я не поддерживаю это, но я буду молчать, опускать голову и думать: "Хорошо, пора есть"».







+1 -0



( 2 ) просмотров: 222

