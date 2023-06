сегодня



Вокалист ARMORED SAINT исполнил трек JUDAS PRIEST



John Bush исполнил композицию JUDAS PRIEST "Burnin' Up" вместе с группой EARLY PRIEST, в состав которой входят Steve Gaines (ABATTOIR, ANGER AS ART) и Lawrence Arrieta (FEAR), в рамках "A Tribute To The Metal Gods: A Night Of Judas Priest" в Bobby V, Анахайм, Калифорния, — видео доступно ниже.



Ранее он уже записывал "Burnin' Up" для "A Tribute To Judas Priest": Legends Of Metal, Vol. 1", который вышел в 1996 году.











