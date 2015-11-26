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Armored Saint

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18 сен 2020 : 		 Новое видео ARMORED SAINT

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31 июл 2020 : 		 Новый альбом ARMORED SAINT выйдет осенью

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22 апр 2020 : 		 ARMORED SAINT завершили сведение альбома

25 мар 2020 : 		 ARMORED SAINT завершили запись альбома

23 мар 2020 : 		 JOHN BUSH о новом альбоме ARMORED SAINT

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23 дек 2019 : 		 Барабанщик ARMORED SAINT завершил запись ударных

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30 дек 2018 : 		 ARMORED SAINT работают над новым материалом

30 июл 2018 : 		 ARMORED SAINT могут выпустить альбом в 2019 году

1 май 2018 : 		 ARMORED SAINT целиком исполнят 'Symbol Of Salvation'

28 фев 2018 : 		 Переиздание ARMORED SAINT выйдет весной

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23 ноя 2016 : 		 Вокалист ARMORED SAINT о выборах в США
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Вокалист ARMORED SAINT о Майке Хоу



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John Bush в рамках недавней беседы с "I Ask No One With Kevin Re LoVullo" коснулся темы смерти вокалиста METAL CHURCH:

«Я не мог поверить, когда услышал новость о смерти [Майка]. Не так давно у нас был тур с METAL CHURCH — мы отыграли с METAL CHURCH кучу концертов в Европе, несколько фестивалей, а также много совместных хедлайн-шоу. Мы также дали несколько концертов в Америке на Западном побережье — мы играли в Портленде, Сиэтле, Сан-Франциско и Лос-Анджелесе. И Майк был просто невероятным вокалистом — мощный голос, отличная атмосфера.

Я до сих пор потрясён его кончиной; я просто не могу в это поверить. Недавно мы ехали в одном автобусе, и мы дали кучу интервью, потому что люди хотели взять интервью у двух вокалистов, когда мы были вместе на гастролях. Я очень расстроен из-за этого. Я не знаю, что сказать.

Я слышал, что он покончил с собой, и я хотел бы, чтобы он просто позвонил мне. Потому что мы общались после тура. У него есть старший сын. Я знаю, что его сын играл в футбол в колледже, и он очень гордился своими детьми. Это очень, очень сильно задело меня.

Майк был одним из тех парней — он был просто хорошим человеком; он был просто хорошим парнем. В музыкальном бизнесе можно встретить много придурков — в группах и вне групп, агентов и менеджеров, кого угодно. Но он был хорошим парнем. Он был по-настоящему хорошим парнем и искренним человеком. И это меня очень огорчает».

ARMORED SAINT





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

REDDER


25 авг 2021, 13:31		Жаль, очень жаль... Помним Майка!


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