Вокалист ARMORED SAINT о Майке Хоу



John Bush в рамках недавней беседы с "I Ask No One With Kevin Re LoVullo" коснулся темы смерти вокалиста METAL CHURCH:



«Я не мог поверить, когда услышал новость о смерти [Майка]. Не так давно у нас был тур с METAL CHURCH — мы отыграли с METAL CHURCH кучу концертов в Европе, несколько фестивалей, а также много совместных хедлайн-шоу. Мы также дали несколько концертов в Америке на Западном побережье — мы играли в Портленде, Сиэтле, Сан-Франциско и Лос-Анджелесе. И Майк был просто невероятным вокалистом — мощный голос, отличная атмосфера.



Я до сих пор потрясён его кончиной; я просто не могу в это поверить. Недавно мы ехали в одном автобусе, и мы дали кучу интервью, потому что люди хотели взять интервью у двух вокалистов, когда мы были вместе на гастролях. Я очень расстроен из-за этого. Я не знаю, что сказать.



Я слышал, что он покончил с собой, и я хотел бы, чтобы он просто позвонил мне. Потому что мы общались после тура. У него есть старший сын. Я знаю, что его сын играл в футбол в колледже, и он очень гордился своими детьми. Это очень, очень сильно задело меня.



Майк был одним из тех парней — он был просто хорошим человеком; он был просто хорошим парнем. В музыкальном бизнесе можно встретить много придурков — в группах и вне групп, агентов и менеджеров, кого угодно. Но он был хорошим парнем. Он был по-настоящему хорошим парнем и искренним человеком. И это меня очень огорчает».













