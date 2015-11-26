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ARMORED SAINT работают над новым материалом



«Прямо не верится, что этот год пролетел так быстро. Мы хотим выразить огромную признательность всем тем, что поддерживал нас в этом году (и все годы до этого). Для нас этот год прошел просто удивительным образом. Мы много ездили, были там, где и мечтать не могли, встретили столько новым поклонников и старых, но впервые, сыграли для вас Symbol и получили невероятный опыт. Мы лишний раз убедились в том, насколько нам повезло, что нас поддерживают такие люди как вы. Мы никогда и не думали, что будем заниматься этим на протяжении 37-лет, но так и вышло. Спасибо за все и мы надеемся, что сохраним все, что у нас есть и дальше.



Мы хотим от всей души пожелать отличных праздников и счастливого и удачного нового года. Мы же, со своей стороны, заверяем, что в следующем году вы услышите от нас что-то новое! От всего сердца, John, Joey, Jeff, Phil и Gonzo»











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