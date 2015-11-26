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Armored Saint

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30 дек 2018 : 		 ARMORED SAINT работают над новым материалом

30 июл 2018 : 		 ARMORED SAINT могут выпустить альбом в 2019 году

1 май 2018 : 		 ARMORED SAINT целиком исполнят 'Symbol Of Salvation'

28 фев 2018 : 		 Переиздание ARMORED SAINT выйдет весной

21 фев 2017 : 		 Концертное видео ARMORED SAINT

13 янв 2017 : 		 Концертное видео ARMORED SAINT

23 ноя 2016 : 		 Вокалист ARMORED SAINT о выборах в США

18 ноя 2016 : 		 Концертное видео ARMORED SAINT

11 ноя 2016 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома ARMORED SAINT

8 ноя 2016 : 		 Барабанщик ARMORED SAINT призывает голосовать за Трампа

9 сен 2016 : 		 ARMORED SAINT планируют концертный релиз

25 июл 2016 : 		 Гитарист ARMORED SAINT пропустит часть концертов

8 июн 2016 : 		 Видео с выступления ARMORED SAINT

10 ноя 2015 : 		 Новое видео ARMORED SAINT

7 ноя 2015 : 		 Профессиональное видео c выступления ARMORED SAINT

16 сен 2015 : 		 Концертное видео ARMORED SAINT

12 авг 2015 : 		 Видео с выступления ARMORED SAINT

30 май 2015 : 		 Новый альбом ARMORED SAINT доступен для прослушивания

14 май 2015 : 		 Видео с выступления ARMORED SAINT

12 май 2015 : 		 Новая песня ARMORED SAINT

15 апр 2015 : 		 Новая песня ARMORED SAINT

9 апр 2015 : 		 Новое видео ARMORED SAINT

5 мар 2015 : 		 Новый альбом ARMORED SAINT выйдет в июне

17 дек 2014 : 		 ARMORED SAINT завершают работу над альбомом

29 ноя 2014 : 		 ARMORED SAINT выпустят новый альбом в 2015 году

28 авг 2013 : 		 ARMORED SAINT работают над новым материалом
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ARMORED SAINT работают над новым материалом



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«Прямо не верится, что этот год пролетел так быстро. Мы хотим выразить огромную признательность всем тем, что поддерживал нас в этом году (и все годы до этого). Для нас этот год прошел просто удивительным образом. Мы много ездили, были там, где и мечтать не могли, встретили столько новым поклонников и старых, но впервые, сыграли для вас Symbol и получили невероятный опыт. Мы лишний раз убедились в том, насколько нам повезло, что нас поддерживают такие люди как вы. Мы никогда и не думали, что будем заниматься этим на протяжении 37-лет, но так и вышло. Спасибо за все и мы надеемся, что сохраним все, что у нас есть и дальше.

Мы хотим от всей души пожелать отличных праздников и счастливого и удачного нового года. Мы же, со своей стороны, заверяем, что в следующем году вы услышите от нас что-то новое! От всего сердца, John, Joey, Jeff, Phil и Gonzo»

ARMORED SAINT - "Working On New Music"




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