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Басист ARMORED SAINT — о смерти вокалиста METAL CHURCH



Joey Vera из ARMORED SAINT поразмышлял о смерти Майка Хоу летом этого года в возрасте 55 лет, вспомнив вокалиста METAL CHURCH как «прекрасного человека», который «никогда ни о ком не сказал недоброго слова»:



«Как многие, наверное, уже слышали, он был прекрасным парнем. Мы были в турне с ними несколько раз за последние семь лет или типа того. METAL CHURCH — отличные партнёры по гастролям. Турне — в общем, эта штука не для всех. Это ежедневная рутина, это одно и то же снова и снова — саундчеки, выступления... Иногда площадка оказывается дерьмовой, иногда ты замерз, устал и реально задолбался... Но независимо от того, что происходило, ты всегда мог рассчитывать на улыбку Майка. Большой человек с большим сердцем. Мы проводили много времени вместе, хотя его нельзя было назвать тусовщиком или пьянчужкой. Мы просто могли ехать в автобусе, сидели, болтали обо всём и ни о чём, и это было просто прекрасное время. И он никогда ни о ком не мог сказать ничего плохого. Он был просто классным парнем, которого, к сожалению, будет не хватать.



Честно говоря, я действительно понятия не имел, что он страдает душевным недугом. Если бы он только сказал об этом! Я был просто ошеломлён, когда услышал эту новость, как и большинство из нас. Может быть, если бы мы знали, всё бы сложилось по-другому...



Я мало знаю о психических заболеваниях, но в курсе, что это очень тяжёлая вещь. Нам со стороны этого не понять. Я знаю, что страдающие люди не видят выхода, и им очень трудно пройти через это… Как было бы здорово, если бы они могли выдохнуть и вовремя обратиться за помощью... Просто один маленький вопрос, но он может решить всё».







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