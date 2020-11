сегодня



Успехи в чартах ARMORED SAINT



Новая работа ARMORED SAINT Punching The Sky попала на следующие строчки чартов в разных странах:



UK Charts

#33 - Independent Chart

#15 - Rock & Metal Chart



North American Charts

#4 - Current Hard Music Albums

#6 - Top New Artists

#16 - Top Independent Albums

#17 - Current Rock Albums

#28 - Internet Albums

#33 - Billboard Top Current Albums

#35 - Current Digital Albums

#39 - Billboard Top Albums



Canadian Charts

#8 - Hard Music Albums

#67 - Top Current Albums

#92 - Billboard Top Albums



European Charts

#12 - Germany

#23 - Switzerland

#40 - Finland (Physical Album)

#58 - Austria

#74 - Flanders (Region of Belgium)

#86 - Netherlands

#183 - France http://www.armoredsaint.com







