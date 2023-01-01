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*Лидер MEGADETH: «Вокал никогда не был нашей сильной стороной... 44
*DAVID ELLEFSON: «Для Dave'a история с METALLICA дала MEGADET... 39
*Вокалист CRADLE OF FILTH о той самой футболке: «Такое бы не ... 19
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Armored Saint

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|||| 18 июл 2023

ARMORED SAINT думают о новом материале



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John Bush ответил на вопрос, думает ли группа о новом материале:

«Мы немного начали писать песни, [басист ARMORED SAINT] Joey Vera и я. Мы являемся своего рода катализатором для начала сочинительской деятельности. Мы двигаемся медленно — очень медленно — но я говорю, что качество важнее количества. Так что, несмотря на то, что записей ARMORED SAINT не так много, все они великолепны. Жена Joey, Tracy, которая является президентом Metal Blade и просто замечательным человеком, пыталась подтолкнуть нас к тому, чтобы мы немного поторопились. А мне в следующем месяце исполнится 60 лет, так что, похоже, время не на нашей стороне».




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