Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*David Ellefson спел в DIETH 22
*Новое видео ACCEPT 18
*Новая песня IMMORTAL 18
*Барабанщик IRON MAIDEN показал свой инструмент 17
*Бывший из FEAR FACTORY обещает много FEAR FACTORY 17
*IRON MAIDEN открыли европейский тур 16
*Профессиональное видео с выступления METALLICA 14
*ROGER WATERS ответил на обвинения в нацизме 12
*Новая песня FOO FIGHTERS 12
*Вокалист JUDAS PRIEST закончил 11
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*David Ellefson спел в DIETH 22
*Новое видео ACCEPT 18
*Новая песня IMMORTAL 18
*Барабанщик IRON MAIDEN показал свой инструмент 17
*Бывший из FEAR FACTORY обещает много FEAR FACTORY 17
[= ||| все новости группы



*

Armored Saint

*



1 июн 2023 : 		 ARMORED SAINT введут в ЗСМ

22 ноя 2022 : 		 JOHN BUSH вернулся в состав ARMORED SAINT

17 ноя 2022 : 		 Видео с выступления ARMORED SAINT

16 ноя 2022 : 		 John Bush не едет с ARMORED SAINT

31 окт 2022 : 		 Концертное видео ARMORED SAINT

25 окт 2021 : 		 Фрагмент концертного релиза ARMORED SAINT

28 сен 2021 : 		 Фрагмент концертного релиза ARMORED SAINT

20 сен 2021 : 		 Басист ARMORED SAINT — о смерти вокалиста METAL CHURCH

27 авг 2021 : 		 ARMORED SAINT выпускают концертный релиз

25 авг 2021 : 		 Вокалист ARMORED SAINT о Майке Хоу

1 июл 2021 : 		 Новое видео ARMORED SAINT

22 мар 2021 : 		 Концертный релиз ARMORED SAINT выйдет в этом году

3 дек 2020 : 		 Новое видео ARMORED SAINT

11 ноя 2020 : 		 Успехи в чартах ARMORED SAINT

25 окт 2020 : 		 Новое видео ARMORED SAINT

18 сен 2020 : 		 Новое видео ARMORED SAINT

13 авг 2020 : 		 Новое видео ARMORED SAINT

31 июл 2020 : 		 Новый альбом ARMORED SAINT выйдет осенью

3 май 2020 : 		 Карантинное видео от ARMORED SAINT

22 апр 2020 : 		 ARMORED SAINT завершили сведение альбома

25 мар 2020 : 		 ARMORED SAINT завершили запись альбома

23 мар 2020 : 		 JOHN BUSH о новом альбоме ARMORED SAINT

27 фев 2020 : 		 Гитарист ARMORED SAINT выпускает сольный альбом

14 янв 2020 : 		 ARMORED SAINT возобновили запись

23 дек 2019 : 		 Барабанщик ARMORED SAINT завершил запись ударных

25 ноя 2019 : 		 ARMORED SAINT начнут запись зимой
Показать далее
| - |

|||| 1 июн 2023

ARMORED SAINT введут в ЗСМ



zoom
ARMORED SAINT будут введены в Зал Славы Металла на концерте в Whisky A Go Go 13 июля.

«ARMORED SAINT на протяжении десятилетий выдавали великолепный металл, и мы с нетерпением ждем возможности отдать им должную честь этим летом, на их родной территории в Южной Калифорнии, в Whisky A Go Go», — заявил основатель/генеральный директор Metal Hall of Fame Пэт Джезуальдо.

Марси Уайзер: «Как только в 80-х годах они представили сокрушительный рифф и вокальную партию "Can U Deliver", я сразу же поняла, что они станут членами Зала славы. Для меня большая честь вести это мероприятие, и я буду кидать козы как не в себя!»

«Для нас было радостно и приятно получить уведомление о включении ARMORED SAINT в Зал Славы Металла. Они зажигают и надирают задницы в разных точках планету вот уже 40 лет. Выпьем за их успех!» — сказал Дж. Баттермарк из FM Music Management.

ARMORED SAINT To Be Inducted Into Metal Hall Of Fame At The Whisky A Go Go




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 179

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом