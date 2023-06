1 июн 2023



ARMORED SAINT введут в ЗСМ



ARMORED SAINT будут введены в Зал Славы Металла на концерте в Whisky A Go Go 13 июля.



«ARMORED SAINT на протяжении десятилетий выдавали великолепный металл, и мы с нетерпением ждем возможности отдать им должную честь этим летом, на их родной территории в Южной Калифорнии, в Whisky A Go Go», — заявил основатель/генеральный директор Metal Hall of Fame Пэт Джезуальдо.



Марси Уайзер: «Как только в 80-х годах они представили сокрушительный рифф и вокальную партию "Can U Deliver", я сразу же поняла, что они станут членами Зала славы. Для меня большая честь вести это мероприятие, и я буду кидать козы как не в себя!»



«Для нас было радостно и приятно получить уведомление о включении ARMORED SAINT в Зал Славы Металла. Они зажигают и надирают задницы в разных точках планету вот уже 40 лет. Выпьем за их успех!» — сказал Дж. Баттермарк из FM Music Management.







