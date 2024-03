сегодня



ARMORED SAINT сняли видео, но...



В рамках интервью в программе "Wired In The Empire", вокалист ARMORED SAINT рассказал о том, как идет процесс работы над новым альбомом:



«Мы сочиняем песни. У нас есть около шести готовых песен. Недавно мы сняли видео на композицию, которая станет синглом. Я пока не могу о ней говорить, но мы сняли очень крутое видео, которое будет для нас действительно нестандартным. Это кавер, честно вам скажу. И она появится через пару месяцев. Это просто что-то, что поможет нам поддержать наше имя и заставить людей вспомнить об ARMORED SAINT. Очевидно, что так и будет, потому что мы собираемся отправиться в тур [с QUEENSRŸCHE, который начнется в конце марта]. И было много мест, где мы не играли с альбомом "Punching The Sky", потому что этот альбом вышел в 2020 году во время COVID. Так что, в каком-то смысле, я понимаю, что это не ново, ведь им уже почти четыре года, но реальность такова, что некоторые люди не слышали "End Of The Attention Span" вживую, они не слышали "Standing on The Shoulders Of Giants" вживую. Так что будет очень прикольно выйти на сцену и сыграть эти песни. И они на самом деле убийственны вживую. Они звучат потрясающе!»











+0 -0



( 1 ) просмотров: 113