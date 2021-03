22 мар 2021



Концертный релиз ARMORED SAINT выйдет в этом году



ARMORED SAINT планируют на CD, DVD, виниле и в цифровом виде выпустить концертную запись, сделанную 13 июля 2018 года в Gramercy Theatre, New York City :



CD:



01. Reign of Fire



02. Dropping Like Flies



03. Last Train Home



04. Tribal Dance



05. The Truth Always Hurts



06. Half Drawn Bridge



07. Another Day



08. Symbol of Salvation



09. Hanging Judge



10. Warzone



11. Burning Question



12. Tainted Past



13. Spineless>



14. Medieval Nightmares (Demo)



15. Get Lost (Demo)



16. Toungue and Cheek (Demo)



17. Pirates (Demo)



Винил:



Side A



01. Reign of Fire



02. Dropping Like Flies



03. Last Train Home



04. Tribal Dance



05. The Truth Always Hurts



06. Half Drawn Bridge



07. Another Day



Side B



01. Symbol of Salvation



02. Hanging Judge



03. Warzone



04. Burning Question



05. Tainted Past



06. Spineless







