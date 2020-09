сегодня



Новое видео ARMORED SAINT



"Standing On The Shoulders Of Giants", новое видео группы ARMORED SAINT, доступно для просмотра ниже. Это сингл из альбома "Punching The Sky", выходящего 23 октября на Metal Blade Records.



Трек-лист:



01. Standing On The Shoulders Of Giants



02. End Of The Attention Span



03. Bubble



04. My Jurisdiction



05. Do Wrong To None



06. Lone Wolf



07. Missile To Gun



08. Fly In The Ointment



09. Bark, No Bite



10. Unfair



11. Never You Fret

























