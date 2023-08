сегодня



9/10 BLACK COUNTRY COMMUNION



Гитарист BLACK COUNTRY COMMUNION Joe Bonamassa в программе "Trunk Nation With Eddie Trunk" рассказал о том, как продвигаются дела с новым альбомом:



«Он ещё не готов. На самом деле после того как я увижу тебя сегодня, я собираюсь поехать в Sunset Sound [студию в Голливуде] и повидаться с Glenn'ом. Мне нужно немного спеть кое-что и переделать одну гитарную партию для [записи]. А он сейчас там занимается вокалом. Так что мы, я бы сказал, готовы на 90 %, но музыка уже готова.



Фишка BLACK COUNTRY COMMUNION в том, что независимо от того, нравится вам наше звучание или нет, когда мы все собираемся вместе, получается очень специфическая вещь. Каждый привносит что-то своё, и получается особенная группа».





