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*Умерла Шинейд О'Коннор 40
*Вокалистка ARCH ENEMY: «Я активистка, а уже затем музыкант» 37
*Немецкой BIG 4 быть! 36
*DAVE MUSTAINE считает свой период в METALLICA замечательным 33
*Новое видео U.D.O. 29
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Black Country Communion

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9/10 BLACK COUNTRY COMMUNION



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Гитарист BLACK COUNTRY COMMUNION Joe Bonamassa в программе "Trunk Nation With Eddie Trunk" рассказал о том, как продвигаются дела с новым альбомом:

«Он ещё не готов. На самом деле после того как я увижу тебя сегодня, я собираюсь поехать в Sunset Sound [студию в Голливуде] и повидаться с Glenn'ом. Мне нужно немного спеть кое-что и переделать одну гитарную партию для [записи]. А он сейчас там занимается вокалом. Так что мы, я бы сказал, готовы на 90 %, но музыка уже готова.

Фишка BLACK COUNTRY COMMUNION в том, что независимо от того, нравится вам наше звучание или нет, когда мы все собираемся вместе, получается очень специфическая вещь. Каждый привносит что-то своё, и получается особенная группа».




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