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BLACK COUNTRY COMMUNION планируют выпустить альбом в 2023 году



В новом интервью Энди Холлу с радиостанции Lazer 103.3 в Де-Мойне, штат Айова, гитарист Joe Bonamassa рассказал о вероятности выхода пятого студийного альбома супергруппы BLACK COUNTRY COMMUNION:



«Мы сейчас активно общаемся в групповом чате. Так что мы с Glenn'ом Hughes'ом вдвоём собираемся начать работу над сочинением нескольких песен. Для этого мы соберёмся в октябре и посмотрим, сможем ли мы согласовать график всех участников на следующий год и записать ещё одну пластинку. Потому что я очень скучаю по этим ребятам. И когда мы работаем на полную катушку, нет ничего лучше».



На вопрос о том, что именно в этой группе привлекает его, учитывая, что большую часть своей карьеры он провёл как сольный исполнитель, Joe ответил:



«Нет ничего лучше, чем быть участником группы и играть на гитаре. Мне не нужно быть впереди, не обязательно всё время петь. При этом гораздо меньше давления, чем когда ты фронтмен. Быть фронтменом — это особый набор навыков. Ты должен быть артистом. Невозможно просто сидеть, смотреть на свою гитару и говорить: "Смотрите, я умею неплохо играть на гитаре". Никто не придёт на это смотреть. Нужно устроить шоу. А чтобы устроить шоу, необходимо быть артистом. Поэтому, когда ты в группе, сумма частей больше, чем единое целое. Благодаря тому, что Glenn взял на себя роль второго вокалиста BLACK COUNTRY COMMUNION, я могу играть на ритм-гитаре и смотреть, как он занимается своим делом. Он — легенда. И наоборот — Glenn'y не нужно петь весь вечер — я спою три или четыре песни. Так что мы немного распределяем нагрузку».







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