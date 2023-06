сегодня



BLACK COUNTRY COMMUNION приступили к записи



Группа BLACK COUNTRY COMMUNION, в состав которой входят Joe Bonamassa, Glenn Hughes (DEEP PURPLE, THE DEAD DAISIES), Jason Bonham (LED ZEPPELIN) и Derek Sherinian (DREAM THEATER, ALICE COOPER, BILLY IDOL) отправилась в студию Sunset Sound, Hollywood, California для записи пятого альбома.



in Hollywood, at our fave studio

BCCV is now being recorded

feels good to be home again рџ–¤

Here we go вљЎпёЏ







