Первый за 6 лет концерт BLACK COUNTRY COMMUNION

Группа BLACK COUNTRY COMMUNION, в состав которой входят Glenn Hughes (DEEP PURPLE, BLACK SABBATH), Joe Bonamassa, Jason Bonham (LED ZEPPELIN) и Derek Sherinian (DREAM THEATER, ALICE COOPER, BILLY IDOL), 17 марта в Culture Room, Fort Lauderdale, Florida, отыграли первый за шесть лет и первый за более чем 11 лет в Америке концерт:
01. Sway
02. One Last Soul
03. Wanderlust
04. The Outsider
05. Cold
06. Enlighten (live debut)
07. Crossfire
08. The Crow
09. Stay Free (live debut)
10. Save Me
11. Black Country
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