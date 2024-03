сегодня



Первый за 6 лет концерт BLACK COUNTRY COMMUNION



Группа BLACK COUNTRY COMMUNION, в состав которой входят Glenn Hughes (DEEP PURPLE, BLACK SABBATH), Joe Bonamassa, Jason Bonham (LED ZEPPELIN) и Derek Sherinian (DREAM THEATER, ALICE COOPER, BILLY IDOL), 17 марта в Culture Room, Fort Lauderdale, Florida, отыграли первый за шесть лет и первый за более чем 11 лет в Америке концерт:



01. Sway

02. One Last Soul

03. Wanderlust

04. The Outsider

05. Cold

06. Enlighten (live debut)

07. Crossfire

08. The Crow

09. Stay Free (live debut)

10. Save Me

11. Black Country



Encore:



12. Mistreated (DEEP PURPLE cover)









For the first time in 13 years @bccommunion play #USA рџ‡єрџ‡ё SUNDAY, MARCH 17, 2024 @thecultureroom in Fort Lauderdale, Florida рџ‘Џ Grab your tickets while you can рџЋџпёЏ https://t.co/7aMtONPOav





