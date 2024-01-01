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*Лидер DISTURBED защищает право евреев убивать палестинцев 37
*DAVID ELLEFSON в OVERKILL. Пока на тур 27
*Видео с выступления DAVID ELLEFSON 22
*Новое видео MARKO HIETALA & Tarja Turunen 19
*Новая песня SIX FEET UNDER 15
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Black Country Communion

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19 мар 2024 : 		 Первый за 6 лет концерт BLACK COUNTRY COMMUNION

2 мар 2024 : 		 Новый альбом BLACK COUNTRY COMMUNION выйдет летом

6 фев 2024 : 		 Бонус-трек от BLACK COUNTRY COMMUNION

28 янв 2024 : 		 Новый альбом BLACK COUNTRY COMMUNION выйдет летом

13 авг 2023 : 		 GLENN HUGHES о новом альбоме BLACK COUNTRY COMMUNION

7 авг 2023 : 		 GLENN HUGHES: «Мы все хотим, чтобы BLACK COUNTRY COMMUNION гастролировала»

3 авг 2023 : 		 9/10 BLACK COUNTRY COMMUNION

30 июн 2023 : 		 Новый альбом BLACK COUNTRY COMMUNION выйдет зимой

5 июн 2023 : 		 BLACK COUNTRY COMMUNION приступили к записи

26 мар 2023 : 		 BLACK COUNTRY COMMUNION анонсировали новое шоу

6 окт 2022 : 		 BLACK COUNTRY COMMUNION планируют выпустить альбом в 2023 году

4 авг 2021 : 		 Винилы BLACK COUNTRY COMMUNION выйдут осенью

14 окт 2020 : 		 BLACK COUNTRY COMMUNION планируют работу над альбомом

14 июл 2020 : 		 Новый альбом BLACK COUNTRY COMMUNION появится не раньше 2022 года

28 авг 2019 : 		 BLACK COUNTRY COMMUNION запишут альбом в 2021 году

4 июл 2018 : 		 BLACK COUNTRY COMMUNION вернутся в студию зимой

12 фев 2018 : 		 Новое видео BLACK COUNTRY COMMUNION

9 фев 2018 : 		 Студийное видео BLACK COUNTRY COMMUNION

15 янв 2018 : 		 Студийное видео BLACK COUNTRY COMMUNION

12 янв 2018 : 		 Видео с выступления BLACK COUNTRY COMMUNION

21 ноя 2017 : 		 Студийное видео BLACK COUNTRY COMMUNION

14 ноя 2017 : 		 Новое видео BLACK COUNTRY COMMUNION

24 окт 2017 : 		 Новое видео BLACK COUNTRY COMMUNION

23 авг 2017 : 		 Рассказ о создании альбома BLACK COUNTRY COMMUNION

2 авг 2017 : 		 Новое видео BLACK COUNTRY COMMUNION

31 июл 2017 : 		 Новый альбом BLACK COUNTRY COMMUNION выйдет осенью
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Первый за 6 лет концерт BLACK COUNTRY COMMUNION



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Группа BLACK COUNTRY COMMUNION, в состав которой входят Glenn Hughes (DEEP PURPLE, BLACK SABBATH), Joe Bonamassa, Jason Bonham (LED ZEPPELIN) и Derek Sherinian (DREAM THEATER, ALICE COOPER, BILLY IDOL), 17 марта в Culture Room, Fort Lauderdale, Florida, отыграли первый за шесть лет и первый за более чем 11 лет в Америке концерт:

01. Sway
02. One Last Soul
03. Wanderlust
04. The Outsider
05. Cold
06. Enlighten (live debut)
07. Crossfire
08. The Crow
09. Stay Free (live debut)
10. Save Me
11. Black Country

Encore:

12. Mistreated (DEEP PURPLE cover)

For the first time in 13 years @bccommunion play #USA рџ‡єрџ‡ё SUNDAY, MARCH 17, 2024 @thecultureroom in Fort Lauderdale, Florida рџ‘Џ Grab your tickets while you can рџЋџпёЏ https://t.co/7aMtONPOav






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