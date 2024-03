сегодня



Новый альбом BLACK COUNTRY COMMUNION выйдет летом



Группа BLACK COUNTRY COMMUNION объявила о том, что новый альбом, получивший название "V", будет выпущен 14 июня. "Stay Free", трек из этой пластинки, можно послушать ниже.



Трек-лист:



01. Enlighten

02. Stay Free

03. Red Sun

04. Restless

05. Letting Go

06. Skyway

07. You're Not Alone

08. Love And Faith

09. Too Far Gone

10. The Open Road







