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Black Country Communion

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14 июл 2020 : 		 Новый альбом BLACK COUNTRY COMMUNION появится не раньше 2022 года

28 авг 2019 : 		 BLACK COUNTRY COMMUNION запишут альбом в 2021 году

4 июл 2018 : 		 BLACK COUNTRY COMMUNION вернутся в студию зимой

12 фев 2018 : 		 Новое видео BLACK COUNTRY COMMUNION

9 фев 2018 : 		 Студийное видео BLACK COUNTRY COMMUNION

15 янв 2018 : 		 Студийное видео BLACK COUNTRY COMMUNION

12 янв 2018 : 		 Видео с выступления BLACK COUNTRY COMMUNION

21 ноя 2017 : 		 Студийное видео BLACK COUNTRY COMMUNION

14 ноя 2017 : 		 Новое видео BLACK COUNTRY COMMUNION

24 окт 2017 : 		 Новое видео BLACK COUNTRY COMMUNION

23 авг 2017 : 		 Рассказ о создании альбома BLACK COUNTRY COMMUNION

2 авг 2017 : 		 Новое видео BLACK COUNTRY COMMUNION

31 июл 2017 : 		 Новый альбом BLACK COUNTRY COMMUNION выйдет осенью

24 июл 2017 : 		 GLENN HUGHES: «Надеюсь, что BLACK COUNTRY COMMUNION поедут в тур»

11 апр 2017 : 		 Новый альбом BLACK COUNTRY COMMUNION выйдет осенью

5 янв 2017 : 		 BLACK COUNTRY COMMUNION приступили к записи

16 сен 2016 : 		 GLENN HUGHES не знает, поедет ли BLACK COUNTRY COMMUNION в тур

6 сен 2016 : 		 GLENN HUGHES и JOE BONAMASSA начали работу над альбомом BLACK COUNTRY COMMUNION

28 июн 2016 : 		 GLENN HUGHES о возрождении BLACK COUNTRY COMMUNION

12 май 2016 : 		 JASON BONHAM рад возвращению BLACK COUNTRY COMMUNION

21 апр 2016 : 		 BLACK COUNTRY COMMUNION возвращаются

24 мар 2013 : 		 BLACK COUNTRY COMMUNION распались

14 мар 2013 : 		 JOE BONAMASSA: 'Мне хватило' BLACK COUNTRY COMMUNION

25 дек 2012 : 		 Glenn Hughes о будущем BLACK COUNTRY COMMUNION

4 ноя 2012 : 		 BONAMASSA коллеге по BLACK COUNTRY COMMUNION: "ему нужно опомниться и посмотреть по сторонам'

30 окт 2012 : 		 Новый альбом BLACK COUNTRY COMMUNION доступен для прослушивания
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|||| 14 июл 2020

Новый альбом BLACK COUNTRY COMMUNION появится не раньше 2022 года



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В недавнем интервью "The Eddie Trunk Podcast" Joe Bonamassa рассказал о положении дел с BLACK COUNTRY COMMUNION:

«У нас были планы, мы собирались сделать запись в январе 2021 года, но сроки сдвинулись от намеченного рубежа. Так что, скорее всего, через год — в конце 2021 года. Но да — мы всё ещё группа, мы всё ещё пишем друг другу смски, разговариваем, и всё такое.

Я прослушал новый трек Glenn'a с THE DEAD DAISIES ["Unspoken"], и считаю, что это просто замечательно. Он может исполнить рецепт чечевичного супа, а я всё равно буду фанатеть от этого... [И] он отличный бас-гитарист... У него есть свой собственный басовый стиль и своё собственное звучание, но вы можете проследить, что истоки идут от Джеймса Джамерсона и Энди Фрейзера. Он английский Джеймс Джеймерсон... А потом, конечно, он просто выдаёт "Burn", и вы тут же говорите: "Ладно, это Glenn Hughes". Но он очень чувственный, мелодичный бас-гитарист, который находится в тени, потому что у него один из величайших рок-голосов всех времён. Но это проблемы Кадиллака [Ссмеётся]».

No New BLACK COUNTRY COMMUNION Album Before 2022 At The Earliest





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