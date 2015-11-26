14 июл 2020



Новый альбом BLACK COUNTRY COMMUNION появится не раньше 2022 года



В недавнем интервью "The Eddie Trunk Podcast" Joe Bonamassa рассказал о положении дел с BLACK COUNTRY COMMUNION:



«У нас были планы, мы собирались сделать запись в январе 2021 года, но сроки сдвинулись от намеченного рубежа. Так что, скорее всего, через год — в конце 2021 года. Но да — мы всё ещё группа, мы всё ещё пишем друг другу смски, разговариваем, и всё такое.



Я прослушал новый трек Glenn'a с THE DEAD DAISIES ["Unspoken"], и считаю, что это просто замечательно. Он может исполнить рецепт чечевичного супа, а я всё равно буду фанатеть от этого... [И] он отличный бас-гитарист... У него есть свой собственный басовый стиль и своё собственное звучание, но вы можете проследить, что истоки идут от Джеймса Джамерсона и Энди Фрейзера. Он английский Джеймс Джеймерсон... А потом, конечно, он просто выдаёт "Burn", и вы тут же говорите: "Ладно, это Glenn Hughes". Но он очень чувственный, мелодичный бас-гитарист, который находится в тени, потому что у него один из величайших рок-голосов всех времён. Но это проблемы Кадиллака [Ссмеётся]».













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