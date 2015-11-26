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BLACK COUNTRY COMMUNION планируют работу над альбомом



В недавнем интервью с радио 95.5 KLOS Glenn Hughes (DEEP PURPLE, THE DEAD DAISIES) ответил на вопрос о том, есть ли шансы на пятую пластинку BLACK COUNTRY COMMUNION:



«Мы сделаем ещё один альбом. Сложно сказать когда, но я уже говорил с Joe на этот счёт. Мы обсуждали варианты. Мы упустили свободное время в этом году, так что мы рассматриваем варианты... Я даже не знаю, месяцев через 18 от текущего дня. Когда бы окно для этой работы ни открылось, мы готовы записать пластинку».













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