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Black Country Communion

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14 окт 2020 : 		 BLACK COUNTRY COMMUNION планируют работу над альбомом

14 июл 2020 : 		 Новый альбом BLACK COUNTRY COMMUNION появится не раньше 2022 года

28 авг 2019 : 		 BLACK COUNTRY COMMUNION запишут альбом в 2021 году

4 июл 2018 : 		 BLACK COUNTRY COMMUNION вернутся в студию зимой

12 фев 2018 : 		 Новое видео BLACK COUNTRY COMMUNION

9 фев 2018 : 		 Студийное видео BLACK COUNTRY COMMUNION

15 янв 2018 : 		 Студийное видео BLACK COUNTRY COMMUNION

12 янв 2018 : 		 Видео с выступления BLACK COUNTRY COMMUNION

21 ноя 2017 : 		 Студийное видео BLACK COUNTRY COMMUNION

14 ноя 2017 : 		 Новое видео BLACK COUNTRY COMMUNION

24 окт 2017 : 		 Новое видео BLACK COUNTRY COMMUNION

23 авг 2017 : 		 Рассказ о создании альбома BLACK COUNTRY COMMUNION

2 авг 2017 : 		 Новое видео BLACK COUNTRY COMMUNION

31 июл 2017 : 		 Новый альбом BLACK COUNTRY COMMUNION выйдет осенью

24 июл 2017 : 		 GLENN HUGHES: «Надеюсь, что BLACK COUNTRY COMMUNION поедут в тур»

11 апр 2017 : 		 Новый альбом BLACK COUNTRY COMMUNION выйдет осенью

5 янв 2017 : 		 BLACK COUNTRY COMMUNION приступили к записи

16 сен 2016 : 		 GLENN HUGHES не знает, поедет ли BLACK COUNTRY COMMUNION в тур

6 сен 2016 : 		 GLENN HUGHES и JOE BONAMASSA начали работу над альбомом BLACK COUNTRY COMMUNION

28 июн 2016 : 		 GLENN HUGHES о возрождении BLACK COUNTRY COMMUNION

12 май 2016 : 		 JASON BONHAM рад возвращению BLACK COUNTRY COMMUNION

21 апр 2016 : 		 BLACK COUNTRY COMMUNION возвращаются

24 мар 2013 : 		 BLACK COUNTRY COMMUNION распались

14 мар 2013 : 		 JOE BONAMASSA: 'Мне хватило' BLACK COUNTRY COMMUNION

25 дек 2012 : 		 Glenn Hughes о будущем BLACK COUNTRY COMMUNION

4 ноя 2012 : 		 BONAMASSA коллеге по BLACK COUNTRY COMMUNION: "ему нужно опомниться и посмотреть по сторонам'
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BLACK COUNTRY COMMUNION планируют работу над альбомом



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В недавнем интервью с радио 95.5 KLOS Glenn Hughes (DEEP PURPLE, THE DEAD DAISIES) ответил на вопрос о том, есть ли шансы на пятую пластинку BLACK COUNTRY COMMUNION:

«Мы сделаем ещё один альбом. Сложно сказать когда, но я уже говорил с Joe на этот счёт. Мы обсуждали варианты. Мы упустили свободное время в этом году, так что мы рассматриваем варианты... Я даже не знаю, месяцев через 18 от текущего дня. Когда бы окно для этой работы ни открылось, мы готовы записать пластинку».

BLACK COUNTRY COMMUNION Is Still Planning To Work On Fifth Studio Album





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