BLACK COUNTRY COMMUNION планируют работу над альбомом
В недавнем интервью с радио 95.5 KLOS Glenn Hughes (DEEP PURPLE, THE DEAD DAISIES) ответил на вопрос о том, есть ли шансы на пятую пластинку BLACK COUNTRY COMMUNION:
«Мы сделаем ещё один альбом. Сложно сказать когда, но я уже говорил с Joe на этот счёт. Мы обсуждали варианты. Мы упустили свободное время в этом году, так что мы рассматриваем варианты... Я даже не знаю, месяцев через 18 от текущего дня. Когда бы окно для этой работы ни открылось, мы готовы записать пластинку».
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).