сегодня



BLACK COUNTRY COMMUNION анонсировали новое шоу



Группа BLACK COUNTRY COMMUNION, в состав которой входят Joe Bonamassa, Glenn Hughes (DEEP PURPLE, THE DEAD DAISIES), Jason Bonham (LED ZEPPELIN) и Derek Sherinian (DREAM THEATER, ALICE COOPER, BILLY IDOL), выступят в рамках круиза Keeping The Blues Alive At Sea IX, который стартует в Майами 18 марта 2024 года.





