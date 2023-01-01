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*Немецкой BIG 4 быть! 42
*DAVE MUSTAINE считает свой период в METALLICA замечательным 33
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Black Country Communion

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GLENN HUGHES: «Мы все хотим, чтобы BLACK COUNTRY COMMUNION гастролировала»



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В новом интервью для "THAT Rocks!" легендарный вокалист/басист Glenn Hughes (DEEP PURPLE, BLACK SABBATH) рассказал о текущем статусе супергруппы BLACK COUNTRY COMMUNION, в состав которой входят гитарист Joe Bonamassa, барабанщик Jason Bonham (LED ZEPPELIN) и клавишник Derek Sherinian (DREAM THEATER, ALICE COOPER, BILLY IDOL). На вопрос о том, как продвигается работа над пятым альбомом группы, Glenn ответил:

«На днях я записал вокал для пяти песен, а Джо пришёл и помог мне закончить последнюю... Я собираюсь доделать её завтра... Альбом будет практически готов в ближайшее время... Я заканчиваю завтра. Потом надо будет его смикшировать, а там уж и всё остальное».

Что касается возможности гастролей BLACK COUNTRY COMMUNION в поддержку предстоящего диска, Glenn сказал:

«Слушайте, мы все любим BCC. Это записывающаяся группа. Давайте сразу перейдём к делу: это отличная записывающаяся группа. Мы все хотим, чтобы BCC гастролировала. Я думаю, мы все хотим гастролировать, но это сложно, когда окна не открываются. Поэтому я не могу сказать ничего конкретного насчёт выступлений. Джо говорил о нескольких концертах в Европе и нескольких концертах в США. Хотим ли мы, чтобы это произошло? Я верю, что хотим, и надеюсь, что это произойдёт.

Я знаю Joe очень давно, и мы с ним на одной волне... Так что я заикаюсь, когда говорю вам это: мы все хотим, чтобы группа гастролировала, но мы должны действительно обо всём договориться и сделать так, чтобы это произошло. Так что, надеюсь, именно этот альбом поможет это сделать».




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