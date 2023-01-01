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Black Country Communion

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GLENN HUGHES о новом альбоме BLACK COUNTRY COMMUNION



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GLENN HUGHES недавно гостил в программе "Trunk Nation With Eddie Trunk" и ответил на вопрос о том, как идут дела с новым альбомом BLACK COUNTRY COMMUNION:

«Я был в студии на прошлой неделе, заканчивая работу над вокалом. И Joe был там со мной в прошлую среду, прежде чем мне пришлось уехать на север. Я закончил последнюю вокальную дорожку в прошлую пятницу в три часа дня. Сейчас альбом находится в руках [продюсера] Kevin Shirley — он, вероятно, вернется в Австралию после того, как Joe отыграет в Hollywood Bowl и начнется процесс сведения. Я предполагаю, что альбом выйдет в первом квартале следующего года».

Что касается музыкального направления нового материала BLACK COUNTRY COMMUNION, Glenn сказал:

«Это звучит как BLACK COUNTRY COMMUNION. Здесь нет слишком много уходов в сторону, нет ничего такого, что бы могло кардинально отличаться. Мы следовали атмосфере первых четырех альбомов, так что это продолжение, но на самом деле это развитие, если это можно назвать развитием. Каждый играет от души. Никогда еще атмосфера в коллективе не была такой дружелюбной и веселой. Это очень, очень здорово для группы. И мы отлично провели время в студии Sunset Sound в Голливуде. И я не могу дождаться, когда вы сами все услышите».

Что касается гастрольных планов BLACK COUNTRY COMMUNION, Glenn сообщил:

«Если вернуться на 10 лет назад, когда я хотел... ну, мы все хотели играть больше концертов. А вот Joe был очень занят с самого начала своей карьеры. Я хочу, чтобы вы знали, и я хочу, чтобы все знали, что, конечно, мы хотим играть именно как BLACK COUNTRY COMMUNITY, но у Joe безумно напряженный график, и мы все это понимаем. К сожалению, так уж сложилось. Поэтому мой приоритет — играть свою собственную музыку с собственной группой и делать то, что мне требуется, чтобы получать удовольствие самому.

Хотел бы я сыграть несколько концертов с Joe, Derek и Jason? Конечно, хотел бы. Я думаю, что все хотели бы этого. Но я не могу сказать, что мы сделаем то-то, то-то и то-то... Я уже пытался это сделать, но ничего не вышло, так что я не буду... Я рад, что Joe [сказал в недавнем интервью] хотел бы организовать подобные концерты, потому что я уверен, что мы все хотим выделить для этого время, и мы надеемся, что сможем сыграть в Северной Америке в следующем году».




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