20 сен 2023



Бокс-сет IMPELLITTERI выйдет в этом году



Впервые за пределами Японии, будут доступны записи IMPELLITTERI в одном бокс-сете, включающем в себя записи с 1987 по 2009 годы с рядом бонус-треков и нереализованных композиций.



Rock Rock: «От EP Impellitteri Black до CD Wicked Maiden — эта коллекция вызывает множество потрясающих воспоминаний об энергичном рок-н-ролле, который обрушивался на мир благодаря взрывной гитарной работе Chris Impellitteri и насыщенному вокалу Rob Rock и Graham Bonnet, James Pulli на басу и нескольким всемирно известным барабанщикам. Каждый диск знаменует собой эпоху в моем сознании и сердце, потому что мы вложили в наши записи все, что у нас было, и вы можете услышать развитие и направление группы, когда мы проходим через эти CD и EP, вновь слушая песни и альбомы. Эта коллекция доставит истинное удовольствие поклонникам группы, а те, кто хотел ее получить, но не мог найти диски в своем регионе, наконец-то смогут приобрести их по всему миру. Настало время открыть для себя музыку, которой Япония/Азия дорожила десятилетиями».



CD 1





Stand In Line (1988):

"Stand In Line"

"Since You’ve Been Gone"

"Secret Lover"

"Over The Rainbow"

"Tonight I Fly"

"White And Perfect"

"Leviathan"

"Goodnight And Goodbye"

"Playing With Fire"





Grin & Bear It (1992):

"When The Well Runs Dry"

"Ball And Chain"

"Wake Up Sally"

"Power Of Love"

"Under The Gun"

"Endless Nights"

"City’s On Fire"

"Grin & Bear It"

"Dance"





CD 2





Answer To The Master (1994):

"The Future Is Black"

"Fly Away"

"Warrior"

"I’ll Wait"

"Hold The Line"

"Something’s Wrong With The World Today"

"Answer To The Master"

"Hungry Days"

"The King Is Rising"





Screaming Symphony (1996):

"Father Forgive Them"

"I’ll Be With You"

"Walk Away"

"Kingdom Of Light"

"Countdown To The Revolution"

"17th Century Chicken Pickin’"

"Rat Race"

"For Your Love"

"You Are The Fire"





CD 3





Eye Of The Hurricane (1997):

"Eye Of The Hurricane"

"Shed Your Blood"

"Fuel For The Fire"

"Race Into The Light"

"Bleed In Silence"

"Master Of Disguise"

"On And On"

"Everything Is You"

"Kingdom Fighter"

"Halloween"

"Paradise"





The Eps:





Impellitteri EP (1987):

"Lost In The Rain"

"Play With Fire"

"Burning"

"I’ll Be Searching"





Victim Of The System (1993):

"Victim Of The System"

"Visual Prison"

"Glory"

"Cross To Bear"

"The Young And The Ruthless"





CD 4





Crunch (2000):

"Beware The Devil"

"Turn Of The Century"

"Speed Demon"

"Wake Me Up"

"Spanish Fire"

"Slay The Dragon"

"Wasted Earth"

"Forever Yours"

"Texas Nuclear Boogie"

"Fear No Evil"





Pedal To The Metal (2004):

"The Writing’s On The Wall"

"Crushing Daze"

"Destruction"

"Dance With The Devil"

"Hurricane"

"Judgement Day"

"The Iceman Cometh"

"Punk"

"Propaganda Mind"

"Stay Tonight"





CD 5





System X (2002):

"United We Stand"

"Perfect Crime"

"End Of The World"

"She’s A Nighttime Lover"

"Slow Kill"

"Why Do They Do That"

"Rock & Roll Heroes"

"Gotta Get Home"

"What Kind Of Sanity"

"Falling In Love With A Stranger"

"Anti-Social Disease" (Bonus Track)





Live, Fast Loud (Bonus Tracks):

"Visual Prison"

"I’ll Be With You"

"Victim Of The System"

"Walk Away"

"Stand In Line"

"Countdown To The Revolution"

"Burning"

"Lost In The Rain"





CD 6





Wicked Maiden (2009):

"Wicked Maiden"

"Last Of A Dying Breed"

"Weapons Of Mass Distortion"

"Garden Of Eden"

"The Vision"

"Eyes Of An Angel"

"Hi-Scool Revolution"

"Wonderful Life"

"Holy Man"

"The Battle Rages On"





Bonus Tracks:

"Stand Or Fall" (B-Side)

"Tears In The Eyes Of The World" (B-Side)

"Freak Show" (European Bonus Track)

"Cyber Flesh" (Japanese Bonus Track)

"The Fall Of Titus" (American Metal Vs. Swedish Metal) (Japanese Bonus Track)





More Live, Fast Loud:

"For Your Love" (Live)

"Warrior" (Live)

"The King Is Rising" (Live)







+0 -0



просмотров: 268