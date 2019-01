сегодня



Новое видео IMPELLITTERI



"Phantom Of The Opera", новое видео группы IMPELLITTERI, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Nature Of The Beast", выходящего 12 октября на Frontiers Music Srl:



01. Hypocrisy

02. Masquerade

03. Run For Your Life

04. Phantom Of The Opera

05. Gates Of Hell

06. Wonder World

07. Man Of War

08. Symptom Of The Universe

09. Do You Think I'm Mad

10. Fire It Up

11. Kill The Beast

12. Shine On



















