7 ноя 2021



Альбомы IMPELLITTERI будут переизданы



Global Rock Records объявили о подписании контракта с группой IMPELLITTERI и собираются в начале следующего года приступить к переизданию бэк-каталога коллектива:



Impellitteri (EP)

Stand In Line

Grin And Bear It

Victim Of The System (EP)

Answer To The Master

Screaming Symphony

Eye Of The Hurricane

Crunch

System X

Pedal To The Metal

Wicked Maiden







