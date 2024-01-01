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PAUL BOSTAPH на новом альбоме IMPELLITTERI



В недавнем интервью Chris Impelliteri ответил на вопрос о том, как дела с новым материалом IMPELLITTERI:



«Мы заканчиваем работу над новой пластинкой. Она будет готова через четыре месяца. Он тяжелый. Paul Bostaph (KERRY KING) играет на барабанах на нашей пластинке, так что она немного более агрессивная. Мы работали с Mike'ом Plotnikoff'ом, который был продюсером, а он работал со всеми, от AC/DC до In Flames, так что альбом получился немного более агрессивным, но в нем по-прежнему много сумасшедшего шреддинга!»







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