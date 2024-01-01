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*Гитарист DREAM THEATER: «Очень здорово, что Mike вернулся в ... 62
*Вокалист HELMET: «Израиль говорит об уничтожении Газы, как б... 51
*Новая песня KERRY KING 44
*Приговор лидеру ICED EARTH хотят отсрочить 41
*Возвращение THE KOVENANT 29
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Impellitteri

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7 фев 2024 : 		 PAUL BOSTAPH на новом альбоме IMPELLITTERI

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PAUL BOSTAPH на новом альбоме IMPELLITTERI



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В недавнем интервью Chris Impelliteri ответил на вопрос о том, как дела с новым материалом IMPELLITTERI:

«Мы заканчиваем работу над новой пластинкой. Она будет готова через четыре месяца. Он тяжелый. Paul Bostaph (KERRY KING) играет на барабанах на нашей пластинке, так что она немного более агрессивная. Мы работали с Mike'ом Plotnikoff'ом, который был продюсером, а он работал со всеми, от AC/DC до In Flames, так что альбом получился немного более агрессивным, но в нем по-прежнему много сумасшедшего шреддинга!»

SLAYER's PAUL BOSTAPH To Play Drums On Upcoming IMPELLITERI Album -




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