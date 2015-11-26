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CHRIS IMPELLITTERI : «Я не клон YNGWIE MALMSTEEN'a!»



CHRIS IMPELLITTERI 27 января на Facebook разместил сообщение касательно многочисленных сравнений с Yngwie Malmsteen'ом:



«Постоянно находятся странные люди, которые раз за разом называют меня клоном Yngwie или просто плагиатором, или говорят ещё что-то в таком духе, так что я решил наконец-то оттянуться и написать подобное сообщение, ответив им всем, хотя обычно я такого и не делаю.



Во-первых, я испытываю огромное уважение к Yngwie, и он, как [Eddie] Van Halen, Al Di Meola, John McGlaughlin, Randy Rhoads, Michael Schenker, Tony Iommi, Paul Gilbert, Uli Roth, [Jimi] Hendrix, John Sykes, Gary Moore, [George] Lynch и многие другие, безусловно, оказал некоторое влияние на то, как я играю на гитаре. Однако Al Di Meola, John McGlaughlin, Eddie Van Halen, Randy Rhoads, Tony Iommi, Michael Schenker, [Ritchie] Blackmore, Vivaldi, Sykes, оказали на меня значительное влияние. (Даже на раннем этапе гитарист по имени Jimi Bell оказал значительное влияние на мою скорость и точность). Так что говорить, что я всего лишь клон Yngwie, было бы крайне несправедливо по отношению ко всем остальным гитаристам, включая ряд новых парней моего возраста, таких как Jeff Loomis, Zakk Wylde, Doug Aldrich и так далее, которые оказывают на меня влияние.



Мне нравится считать себя губкой. Я стараюсь учиться у всех гитаристов/композиторов, а затем взять эти знания и включить их в свою собственную игру, которая и делает меня мной!



Довольно забавно, ведь я читал комментарии людей, которые говорили, что я даже одевался под Yngwie, но это неверно. На самом деле в клипе "Stand In line" я играю роль Ritchie Blackmore Stratocaster'a, одетого в нелепые белые сапоги как дань уважения эпохе RAINBOW с Graham'ом, когда Blackmore, Schenker, Uli Roth носили такую обувь и играли на кремовых стратокастерах с зубчатыми грифами ещё в 70-е, что было задолго до появления Yngwie... Ха-ха!



Кстати, мне вспомнилось, что как-то давно Fender подарили мне красный Yngwie Strat, на котором я хоть и играл, но от души ненавидел. Причина, по которой я пытался играть на подобной гитаре, была в том, что я хотел попробовать зубчатый гриф как у Uli Roth'a, McGlaughlin'a и Blackmore'a, которые они годами использовали в 70-х и это была единственная гитара Fender в их магазине, которая обладала зубчатым грифом, поэтому только на ней я и мог что-то попробовать.



В итоге самого себя я вижу скорее как ребёнка Al Di Meola с нотками Van Halen'a и Rhoads'a, вот почему у меня очень американское звучание. Но про Yngwie я всё равно не вправе забывать, потому что он также оказал влияние на мою игру, впрочем как и другие ранее упомянутые. Полагаю, что я научился четырём характерным схемам, но на самом деле это базовые схемы Баха, которые он использовал достаточно много. Считаю, что его стиль также повлиял на меня, как и стиль Van Halen'a повлиял на мою первую пластинку.



В конце концов всегда будут люди с разными мнениями, которые они имеют полное право озвучивать! Поэтому, пожалуйста, не стесняйтесь говорить обо мне, что вы хотите... Мне это нравится! Но я подумал, что, по крайней мере, должен воздать должное всем, кто оказал влияние на мою игру!»











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