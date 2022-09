20 сен 2022



IMPELLITTERI выпускают сборник



Global Rock Records планируют выпустить сборник IMPELLITTERI, в который войдет материал с 1987 по 2010 годы. Каждую тему для Wake The Beast отбирал лично Chris Impellitteri:



CD1:

"Victim Of The System"

"Perfect Crime"

"Power Of Love"

"When The Well Runs Dry"

"17th Century Chicken Pickin’"

"Spanish Fire"

"Rat Race"

"Lost In The Rain"

"Father Forgive Them"

"Hungry Days"

"Eye Of The Hurricane"





CD2:

"Texas Nuclear"

"Speed Demon"

"On And On"

"Stand In Line"

"Secret Lover"

"Fly Away"

"Warrior"

"Hold The Line"

"The Young And The Ruthless"

"Ball And Chain"

"Wake Up Sally"





CD3:

"Wake Me Up"

"Falling In Love With A Stranger"

"Rock & Roll Heroes"

"Anti-Social Disease"

"Burning"

"Freakshow"

"Wicked Maiden"

"Garden Of Eden"

"Propaganda Mind"

"Stand Or Fall"

"I’ll Be With You"







