IMPELLITTERI — о новом альбоме



Лидер IMPELLITTERI опубликовал следующее сообщение:



«Привет из Лос-Анджелеса! Несколько человек спрашивали меня о ходе работы над следующим альбомом Impellitteri. Ну у нас есть около пяти песен; это зажигательные, агрессивные металлические песни с большим количеством мелодий, припевами гимнового толка, скриминговым вокалом и да — шредерскими гитарными соло прямо из 1985 и 1722 годов, ха-ха! Новое предварительное название нового альбома Impellitteri — "Powerball" или "Devil In The Details", но, конечно, оно может измениться.



Находиться взаперти в студии было очень весело. У нас есть несколько новых интересных музыкальных композиций. Это определённо продолжение альбомов "Venom" и "Nature Of The Beast", с несколькими сюрпризами».







