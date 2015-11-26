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Лидер IMPELLITTERI о планах



Лидер IMPELLITTERI Chris Impellitteri опубликовал следующее сообщение:



«Кто-то сказал мне, что Impellitteri — величайшая группа, о которой никто никогда не слышал! Ха-ха! Я должен признать, что мы процветаем в андерграунде и у нас есть преданные поклонники по всему миру, которые как семья. Нам очень повезло что у нас есть такая поддержка. Мы превзошли многих наших сверстников и продолжаем развиваться!



Я с нетерпением жду записи нашего следующего альбома и гастролей. Музыка, которую мы написали до сих пор — просто рвет задницы! И в песнях столько новых музыкальных ингредиентов, что лишний раз говорит о том, что мы продолжаем развиваться!»







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