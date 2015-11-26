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Impellitteri

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27 дек 2020 : 		 Лидер IMPELLITTERI о планах

22 апр 2020 : 		 CHRIS IMPELLITTERI: «Sharon звала меня к OZZY, но я не смог»

11 окт 2019 : 		 CHRIS IMPELLITTERI критикует крупные сайты, но это не точно

5 окт 2019 : 		 Новое видео IMPELLITTERI

3 июн 2019 : 		 IMPELLITTERI и GRAHAM BONNET исполнили песню RAINBOW

31 янв 2019 : 		 CHRIS IMPELLITTERI: «Я не клон YNGWIE MALMSTEEN'a!»

18 янв 2019 : 		 Новое видео IMPELLITTERI

12 окт 2018 : 		 Новое видео IMPELLITTERI

15 сен 2018 : 		 Новое видео IMPELLITTERI

24 июл 2018 : 		 Новая песня IMPELLITTERI

3 июл 2018 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома IMPELLITTERI

20 мар 2017 : 		 IMPELLITTERI работают над новым альбомом

17 ноя 2015 : 		 Новое видео IMPELLITTERI

7 сен 2015 : 		 IMPELLITTERI: "Наша песня 'Empire Of Lies' написана для OZZY"

20 май 2015 : 		 Новое видео IMPELLITTERI

28 мар 2015 : 		 Новое видео IMPELLITTERI

24 мар 2015 : 		 Новый альбом IMPELLITTERI выйдет на виниле

11 фев 2015 : 		 Новый альбом IMPELLITTERI выйдет в апреле

8 дек 2014 : 		 Лидер IMPELLITTERI о новом материале

20 ноя 2014 : 		 JON DETTE на новом альбоме IMPELLITTERI

18 ноя 2014 : 		 IMPELLITTERI работают над новым материалом

26 апр 2013 : 		 CHRIS IMPELLITTERI о новом сингле BLACK SABBATH

10 июн 2010 : 		 Лидер IMPELLITTERI работает над новым материалом

15 мар 2009 : 		 Новое видео IMPELLITTERI

1 мар 2009 : 		 Новое видео IMPELLITTERI

29 янв 2009 : 		 IMPELLITTERI снимут видео
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Лидер IMPELLITTERI о планах



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Лидер IMPELLITTERI Chris Impellitteri опубликовал следующее сообщение:

«Кто-то сказал мне, что Impellitteri — величайшая группа, о которой никто никогда не слышал! Ха-ха! Я должен признать, что мы процветаем в андерграунде и у нас есть преданные поклонники по всему миру, которые как семья. Нам очень повезло что у нас есть такая поддержка. Мы превзошли многих наших сверстников и продолжаем развиваться!

Я с нетерпением жду записи нашего следующего альбома и гастролей. Музыка, которую мы написали до сих пор — просто рвет задницы! И в песнях столько новых музыкальных ингредиентов, что лишний раз говорит о том, что мы продолжаем развиваться!»

IMPELLITTERI - "We Thrive In The Underground; We Have Outlasted Many Of Our Peers And Are Gong Strong"



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

HELLECTOR


27 дек 2020, 21:38		Альбомы с Грэмом Боннетои - Огнище


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