CHRIS IMPELLITTERI заявил, что не соперничал с YNGWIE MALMSTEEN'ом



Chris Impellitteri затронул тему сравнений с легендарным шведским гитаристом в новом интервью Джеффу Гаудиози с MisplacedStraws.com. Он ответил на вопрос о существовании соперничества между двумя музыкантами:



«Я никогда не думал, что существует какое-то соперничество. И, кстати, я испытываю к Ингви только уважение. Я имею в виду, что он оказал на меня влияние, так же, как Эдди Ван Хален, Рэнди Роадс, Tony Iommi, — я могу продолжать и продолжать. На меня повлияли практически все гитаристы. Yngwie уже был очень успешен. Я не знаю, почему он боялся нас или соперничал с нами. На нас навесили ярлык шреддеров. И я буду честен, я определённо внёс свой вклад в это. Потому что в детстве ты очень много работаешь, практикуешься по восемь-девять часов в день, постоянно пытаешься овладеть своим ремеслом и стать лучшим, насколько возможно, так что определённо присутствует дух соперничества.



Я знаю, что когда у нас вышел EP IMPELLITTERI, с самого первого дня я ясно дал понять ребятам из нашей группы и нашему менеджеру одну вещь: "Я не хочу, чтобы это было эго гитариста Крис Импеллиттери или его сольный проект. Это должна быть группа. Это четверо или пятеро парней, вносящих равный вклад. Даже если я сочиняю основную часть музыки, Rob пишет все тексты, все вокальные мелодии — всё это делает он. Басист приходит и вносит свой вклад, и наш барабанщик — тоже. Так что когда вы слышите IMPELLITTERI, это группа, а не сольный исполнитель. И если мы нравимся людям, им следует отдать должное всем ребятам в группе. Не стоит говорить: "Крис сделал это". Это вклад каждого из нас.



Для меня не было никакого соперничества. Через некоторое время меня стало раздражать это сравнение, но, если честно, я понял его причины. Потому что Graham [Bonnet, бывший участник RAINBOW и ALCATRAZZ] присоединился к IMPELLITTERI. Мы записываем песню "Stand In Line", снимаем клип, который был очень популярен на MTV. И вот что люди должны понять, особенно критики. Те, кто говорят: "Он просто копирует Ингви", будьте очень осторожны с этим утверждением, потому что если вы посмотрите на клип "Stand In Line", я играю на Ritchie Blackmore Stratocaster, я одет почти идентично, это как дань уважения Ritchie, — белые ботинки, всё остальное; это пошло от Ritchie, который делал это с конца 60-х годов. Речь не шла о копировании Yngwie, которого я люблю. Опять же, я не говорю ничего негативного в его адрес, но если вы утверждаете, что мы кому-то подражали, то это больше относится к RAINBOW.



Возвращаясь к вашему вопросу, скажу, что я никогда не чувствовал соперничества, мне до него не было никакого дела. Разве что бывали моменты, когда люди говорили: "Он просто клон Ингви" или "подражатель Ингви", или что-то в этом роде, а я думал: "Мне лестно, что вы ставите меня в один ряд с ним, потому что он великий музыкант". Но на самом деле если вы действительно слушаете Chris'a Im[elliteri как гитариста, если вы слушаете непредвзято, я думаю, становится очевидно, что, пожалуй, самое большое влияние на меня оказал ранний Эдди Ван Хален... Я имею в виду, когда я настраиваю свои гитарные усилители, тон, всё остальное, я всегда пытаюсь подражать "Eruption" или "I'm The One". И люди не понимают, что я использую многие паттерны Ван Халена, паттерны звукоизвлечения, которые он использовал в песне "Spanish Fly", в которой у него быстрая артикуляция. Так что это Ван Хален, а затем Рэнди Роадс. Было три гитариста, которым действительно стоит отдать должное за скоростные вещи, потому что я занимался этим задолго до того, как услышал Ингви. Так что музыкантами, которые действительно втянули меня в это, по большей части были Эл Ди Меола, Джон Маклафлин и Пако Делюсия. Послушайте альбом "Friday Night In San Francisco". Вы слышите, как они играют, и сразу же думаете: "Крис подражает им". Именно на них я и учился.И кто-то сказал мне на днях, и я думаю, что это правда, — примерно в 1985 или 1986 году, когда мы все на лос-анджелесской сцене занимались металлом, нас было пять или шесть человек, которые были известны как шреддеры. Ингви был первым. Был Пол Гилберт. Был я. Были два парня, которые мне очень нравились: Тони МакАлпайн и Винни Мур. А потом был Майкл Анджело Батио, я думаю, в то время он использовал другое имя. Но это он. А позже у вас появились такие замечательные ребята, как Джейсон Беккер. Кажется, кто-то назвал нас праотцами, которые начали смешивать шред с металлом».







