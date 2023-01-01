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Барабанщик DREAM THEATER представил сольный номер



"Freak Of Nature", новая песня барабанщика DREAM THEATER, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из сольного альбома "Invisible Signs", выход которого запланирован на ноябрь. В записи трека помимо Mike'a Mangini принимали участие Tony Dickinson на басу, Ivan Keller на гитаре, Gus G. (FIREWIND, OZZY OSBOURNE) на лид-гитаре, а также бывшая гитаристка EVANESCENCE Jen Majura в качестве вокалистки.











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