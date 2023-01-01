Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Барабанщик POISON: «У Тейлор Свифт больше смелости, чем у бо... 66
*Гитарист WARRANT: «Молодежь как мы уже не тусит» 43
*Лидер MEGADETH выгнал 3.14здюков-охранников 33
*Цветные винилы от METALLICA 28
*Гитарист EXODUS: «Я люблю риффы» 21
*SHARON OSBOURNE планирует открыть музей OZZY 17
*Новый альбом CANNIBAL CORPSE доступен для прослушивания 16
*Фронтмен DOKKEN ответил критикующим его фэнам: «Просто не пр... 16
*Почему Dave так любит песню SLAYER "Ghosts Of War" 13
*DON DOKKEN: «Если Трамп станет президентом, свалю во Францию... 13
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Барабанщик POISON: «У Тейлор Свифт больше смелости, чем у бо... 66
*Гитарист WARRANT: «Молодежь как мы уже не тусит» 43
*Лидер MEGADETH выгнал 3.14здюков-охранников 33
*Цветные винилы от METALLICA 28
*Гитарист EXODUS: «Я люблю риффы» 21
[= ||| все новости группы



*

Dream Theater

*



7 окт 2023 : 		 Барабанщик DREAM THEATER представил сольный номер

3 июл 2023 : 		 MIKE PORTNOY сходил на DREAM THEATER

1 июл 2023 : 		 Музыканты DREAM THEATER — о поборах на площадках

20 июн 2023 : 		 DEVIN TOWNSEND, ANIMALS AS LEADERS присоединились на сцене к DREAM THEATER

18 июн 2023 : 		 Вокалист DREAM THEATER: «Мы больше, чем просто прогрессив»

16 июн 2023 : 		 Новое видео DREAM THEATER

10 июн 2023 : 		 DREAM THEATER думают о новом

5 июн 2023 : 		 Сольный альбом барабанщика DREAM THEATER выйдет летом

26 май 2023 : 		 Клавишник DREAM THEATER — о получении «Грэмми»: «Это потрясающее чувство»

3 май 2023 : 		 Видео полного выступления DREAM THEATER

30 апр 2023 : 		 Вокалист DREAM THEATER — о сложностях брака с музыкантом

14 фев 2023 : 		 Гитарист DREAM THEATER — об отмене концерта в Финляндии

31 янв 2023 : 		 Гитарист DREAM THEATER — о Грэмми

26 янв 2023 : 		 MIKE PORTNOY — об участии в переиздании материалов DREAM THEATER

25 дек 2022 : 		 JOHN PETRUCCI обещает новый сет-лист DREAM THEATER

23 дек 2022 : 		 Вокалист DREAM THEATER — о планах на следующий год

22 дек 2022 : 		 Вокалист DREAM THEATER: «Грэмми так просто не продашь!»

20 дек 2022 : 		 Вышел новый бутлег DREAM THEATER

9 окт 2022 : 		 JOHN PETRUCCI: «Какой Mike в DREAM THEATER?»

6 окт 2022 : 		 DREAM THEATER не начнут запись до конца 2023 года

6 сен 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления DREAM THEATER

23 авг 2022 : 		 Видео полного выступления DREAM THEATER

11 авг 2022 : 		 Барабанщик DREAM THEATER исполняет трек DREAM THEATER

25 июл 2022 : 		 Новый бутлег DREAM THEATER выйдет осенью

24 июл 2022 : 		 Барабанщик DREAM THEATER: «Мне комфортен термин прогрессив»

24 июл 2022 : 		 JOHN PETRUCCI: «Термин прог-металл идеально подходит для DREAM THEATER»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Барабанщик DREAM THEATER представил сольный номер



zoom
"Freak Of Nature", новая песня барабанщика DREAM THEATER, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из сольного альбома "Invisible Signs", выход которого запланирован на ноябрь. В записи трека помимо Mike'a Mangini принимали участие Tony Dickinson на басу, Ivan Keller на гитаре, Gus G. (FIREWIND, OZZY OSBOURNE) на лид-гитаре, а также бывшая гитаристка EVANESCENCE Jen Majura в качестве вокалистки.






Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 151

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом