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Mike Mangini

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|||| 22 окт 2023

MIKE MANGINI представил новый сингл



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"Not Drowning", новая композиция MIKE MANGINI, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из сольного альбома "Invisible Signs", выход которого запланирован на ноябрь. В записи трека помимо Mike'a Mangini принимали участие Tony Dickinson на басу, Ivan Keller на гитаре, Gus G. (FIREWIND, OZZY OSBOURNE) на лид-гитаре, а также бывшая гитаристка EVANESCENCE Jen Majura в качестве вокалистки.




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