Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*С Новым годом! 67
*Лидер KREATOR подвел итоги года 40
*NAPALM DEATH — это хаос! 35
*MANOWAR продали первый за 10 лет концерт в США 22
*Басист ATREYU: «Я уехал из Алабамы в маленький городок Герма... 18
*JEFF LOOMIS покинул ARCH ENEMY 17
*Вокалист EUROPE: «IRON MAIDEN сыграли очень важную роль» 14
*Новое видео ANDRY 14
*RAGE AGAINST THE MACHINE всё 11
*BLAZE BAYLEY: «Иногда люди не осознают силу слов» 9
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*С Новым годом! 67
*Лидер KREATOR подвел итоги года 40
*NAPALM DEATH — это хаос! 35
*MANOWAR продали первый за 10 лет концерт в США 22
*Басист ATREYU: «Я уехал из Алабамы в маленький городок Герма... 18
[= ||| все новости группы



*

Mike Mangini

*



4 янв 2024 : 		 MIKE MANGINI вернулся к мастер-классам

18 дек 2023 : 		 MIKE MANGINI рад тому, чего достиг в DREAM THEATER

5 ноя 2023 : 		 MIKE MANGINI о возвращении бывшего в DREAM THEATER: «Теперь все на своих местах»

1 ноя 2023 : 		 MIKE MANGINI об уходе из DREAM THEATER: «Решение принял/понял!»

29 окт 2023 : 		 MIKE MANGINI исполняет песню ANNIHILATOR

28 окт 2023 : 		 MIKE MANGINI выпустит дебют осенью

23 окт 2023 : 		 MIKE MANGINI о работе с другими музыкантами над своим сольным альбомом

22 окт 2023 : 		 MIKE MANGINI представил новый сингл

7 окт 2023 : 		 Барабанщик DREAM THEATER представил сольный номер
| - |

|||| сегодня

MIKE MANGINI вернулся к мастер-классам



zoom
MIKE MANGINI объявил даты специальной серии мастер-классов, которые пройдут в начале этого года. Лауреат премии "Грэмми", композитор и музыкальный педагог приглашает начинающих барабанщиков и всех музыкантов принять участие в уникальной возможности обучения непосредственно у одного из самых выдающихся талантов индустрии:

Jan. 09 - Long Island Drum Center - Hicksville, NY
Jan. 18 - Mark's Music - Brewer, ME
Feb. 17 - Badges Drum Shop - Cincinnati, OH
Feb. 19 - Nstuff Music - Pittsburg, PA
Feb. 21 - Parkway Music - Clifton Park, NY




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 237

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом