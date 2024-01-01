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MIKE MANGINI вернулся к мастер-классам



MIKE MANGINI объявил даты специальной серии мастер-классов, которые пройдут в начале этого года. Лауреат премии "Грэмми", композитор и музыкальный педагог приглашает начинающих барабанщиков и всех музыкантов принять участие в уникальной возможности обучения непосредственно у одного из самых выдающихся талантов индустрии:



Jan. 09 - Long Island Drum Center - Hicksville, NY

Jan. 18 - Mark's Music - Brewer, ME

Feb. 17 - Badges Drum Shop - Cincinnati, OH

Feb. 19 - Nstuff Music - Pittsburg, PA

Feb. 21 - Parkway Music - Clifton Park, NY







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