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MIKE MANGINI возвращении бывшего в DREAM THEATER: «Это произошло неожиданно»



В новом интервью Chris Akin Presents... бывшему барабанщику DREAM THEATER Mike'y Mangini был задан вопрос, предупреждали ли его о том, что оригинальный барабанщик группы, Mike Portnoy вернётся, или же это произошло неожиданно. Он ответил:



«Это произошло неожиданно. Но вот рыба выныривает из воды мгновенно, но до этого она плавала какое-то время. Где была рыба? Неважно.



Причина, по которой мне было легко справиться с этим, в том, что я понимал: "Хорошо. Оригинальный участник снова в группе". Я всё понял. И мне не нужно было рыться в выпадающем меню, мне не нужно было ничего такого делать. Я просто посмотрел на него и сказал: "Хорошо". И плюс к этому я не знаю, было ли это сделано интуитивно, инстинктивно или интеллектуально, но я много всего откладывал в течение многих лет — издание книг, занятия, которые я хочу вести, взаимодействие, потому что моё собственное саморазвитие в значительной степени является следствием того, что я должен преподавать и говорить об этом с людьми. В какой-то момент я вижу всю картину и понимаю, чего я не могу сделать, и это вдохновляет меня.



Но в любом случае ответ на ваш вопрос таков: мне позвонили, я всё понял и сказал: "Хорошо, давайте сделаем совместное заявление". А на следующий день я подумал: "Ладно". Я пил кофе, и в своём мозговом центре я взглянул на свой список и подумал: "Как мне завершить эту работу? Я должен исправить это или сделать то. Мне нужно многое сделать". В моей студии происходил ремонт, нужно было кое-что исправить. Вот таким был мой настрой. Я не могу сказать вам ничего другого, потому что так оно и было».



На вопрос о том, как ему удаётся не злиться из-за того, что его выставили из DREAM THEATER сразу же, как Portnoy решил вернуться, он ответил:



«Потому что я не вижу полной картины. Я не знаю, что именно так всё и было на самом деле. И я не позволяю себе даже думать об этом. Люди принимают решение, и я это уважаю. Просто всё так, как есть».







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