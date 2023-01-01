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MIKE MANGINI об уходе из DREAM THEATER: «Решение принял/понял!»



MIKE MANGINI в интервью The Mistress Carrie Podcast прокомментировал возвращение в DREAM THEATER Mike Portnoy:



«Было принято решение, которое я правильно понял. Вот и все. Потому что когда я узнал о решении, я его принял. Я пытался объяснить, что я понимаю параметры этого музыкального момента. В общем, все просто. И я мамой клянусь отвечаю вам, что у меня было такое чувство: "Хорошо, я все понимаю". Ситуация обрела для меня смысл, когда я узнал об этом... Не знаю, наверное, я просто отмахнулся и подумал: "О, это оригинальный участник группы, который возвращается в группу. О, ясно-понятно. Ладно, я всё понял". И все. То есть, буквально все.



Я был с группой 13 лет. Это был невероятный опыт!»







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