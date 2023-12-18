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MIKE MANGINI рад тому, чего достиг в DREAM THEATER



В рамках одного из интервью у MIKE'a MANGINI спросили, гордится ли он тем, что смог сделать в DREAM THEATER:



«Очень. Я так счастлив, что стал частью жизни стольких музыкантов, особенно в том смысле, что все это здорово, что атмосфера позитивная. Насколько мне повезло? Я на некоторое время занялся серфингом. Вот чем я занимался. Так что, да, как же это здорово! И я могу смотреть на "Грэмми" [которую я получил в составе DREAM THEATER за песню "The Alien"] и говорить: "Ах, я помню, как работал над грувами для этого [трека] четыре года, четыре или пять лет назад". На самом деле, я кажется отправил демо-версию барабанов Jordan'у много лет назад. Это был тот рифф, та вещь, и она стала "The Alien"... Это одна из тех ситуаций, которые встречаются, и, да, они случаются. А после этого ты просто говоришь: "О, ну, было здорово. Круто". И смотришь на ситуацию со стороны, а потом переключаешься на то, что происходит сейчас».







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