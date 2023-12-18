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Mike Mangini

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18 дек 2023 : 		 MIKE MANGINI рад тому, чего достиг в DREAM THEATER

5 ноя 2023 : 		 MIKE MANGINI о возвращении бывшего в DREAM THEATER: «Теперь все на своих местах»

1 ноя 2023 : 		 MIKE MANGINI об уходе из DREAM THEATER: «Решение принял/понял!»

29 окт 2023 : 		 MIKE MANGINI исполняет песню ANNIHILATOR

28 окт 2023 : 		 MIKE MANGINI выпустит дебют осенью

23 окт 2023 : 		 MIKE MANGINI о работе с другими музыкантами над своим сольным альбомом

22 окт 2023 : 		 MIKE MANGINI представил новый сингл

7 окт 2023 : 		 Барабанщик DREAM THEATER представил сольный номер
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MIKE MANGINI рад тому, чего достиг в DREAM THEATER



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В рамках одного из интервью у MIKE'a MANGINI спросили, гордится ли он тем, что смог сделать в DREAM THEATER:

«Очень. Я так счастлив, что стал частью жизни стольких музыкантов, особенно в том смысле, что все это здорово, что атмосфера позитивная. Насколько мне повезло? Я на некоторое время занялся серфингом. Вот чем я занимался. Так что, да, как же это здорово! И я могу смотреть на "Грэмми" [которую я получил в составе DREAM THEATER за песню "The Alien"] и говорить: "Ах, я помню, как работал над грувами для этого [трека] четыре года, четыре или пять лет назад". На самом деле, я кажется отправил демо-версию барабанов Jordan'у много лет назад. Это был тот рифф, та вещь, и она стала "The Alien"... Это одна из тех ситуаций, которые встречаются, и, да, они случаются. А после этого ты просто говоришь: "О, ну, было здорово. Круто". И смотришь на ситуацию со стороны, а потом переключаешься на то, что происходит сейчас».




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