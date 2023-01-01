5 ноя 2023



MIKE MANGINI о возвращении бывшего в DREAM THEATER: «Теперь все на своих местах»



В рамках беседы с SiriusXM "Trunk Nation With Eddie Trunk" Mike Mangini, который был участником DREAM THEATER с 2010 года, рассказал о своём уходе из группы и возвращении оригинального барабанщика Mike'a Portnoy:



«Я знаю только то, что решение было принято, и когда я услышал его, я подумал: "Это оригинальный участник, который возвращается в свою группу. Ну ладно. Хорошо. Перейдём к следующему делу". Больше ничего не было. Мне просто об этом сказали. Мне показалось, что всё получилось просто. И, может быть, интуитивно я решил: "Да, я всё понял". Вот и всё... Так что суть в том, что для меня это было просто и понятно. А потом, как только появились новости, и это стало реальностью, вот тогда-то всё и началось, потому что как только я узнал об этом, я просто занялся делом. Я подумал: "Мне нужно закончить работу над видео".



На самом деле мне много всего нужно сделать для предстоящего сольного альбома. Я работаю над обучающими видео. Не хочу много говорить об этом, но у меня много всего в планах и есть список того, что нужно сделать, того, что нужно выполнить и того, что нужно завершить. Я много чего не успел сделать. Но как только это произошло, и это стало реальностью, это произошло очень быстро. Я подумал: "Ладно, я понял"».



Когда ведущий Эдди Транк отметил, что всё, что касается его ухода из DREAM THEATER, начиная с того, как это было сделано, и заканчивая реакцией фанатов на отношение Mike'a к этому, было «настолько хорошо, насколько это вообще возможно», Mangini согласился с ним:



«Всё получилось как нельзя лучше. Я думаю, что теперь все на своих местах. Есть чем заняться, есть места, где можно побывать, есть люди, которых можно увидеть, есть дела, которые нужно сделать, роли, которые нужно исполнить, задачи, которые нужно выполнить. Вот так всё обстоит. Это действительно так.



Мне повезло стать частью этой истории, когда происходят все эти удивительные события. Это позитив, позитив, позитив.



Я знаю, что я достиг определённых успехов в своей карьере, у меня было много трудностей и много чего не получалось, но для моих родителей, которым уже за 90, отрадно видеть, что это происходит, и я не говорю о карьере, я говорю о том, как я относился к людям и как они относились ко мне. Я думаю, что именно этого я хочу для своих детей — я хочу быть за них спокоен, и хочется, чтобы они относились к людям так, как люди относятся к ним. Я думаю, что это просто замечательно».







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